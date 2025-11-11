İsviçre, ABD ile gümrük vergisini indirmeye yaklaştı

İsviçre, ABD ile ihracat ürünlerine uygulanan yüzde 39’luk gümrük vergisini yüzde 15’e indirmek için anlaşmaya yaklaştı. Ağustos ayında uygulanan yüksek vergiler, gelişmiş ekonomiler arasında en sert oran olarak dikkat çekmişti.

Aylar süren diplomatik çıkmazın ardından İsviçreli iş dünyası, Trump yönetimiyle doğrudan temas kurarak müzakereleri hızlandırdı.

Görüşmelere yakın kaynaklara göre, İsviçre’nin AB seviyesindeki yüzde 15’lik orana ulaşması birkaç hafta içinde mümkün olabilir, ancak sürecin uzama ihtimali de bulunuyor.

Trump yaptığı açıklamada, İsviçre’ye uygulanacak nihai vergi oranına henüz karar vermediğini ancak "vergileri biraz düşürmek için bir anlaşma üzerinde çalışıldığını" doğruladı. "İsviçre’yi çok sert vurduk. [Ama] başarılı kalmasını istiyoruz" dedi.