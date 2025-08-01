İsviçre, ABD’nin gümrük vergisine karşı harekete geçiyor

İsviçre hükümeti, 7 Ağustos'ta yürürlüğe girecek olan ve İsviçre'nin imalat ve saatçilik sektörlerini ciddi şekilde etkileyebileceği uyarısında bulunduğu yüzde 39'luk yüksek bir gümrük vergisinden kaçınmak için ABD ile müzakerelere başlayacağını duyurdu.

Washington tarafından yaklaşık 70 ülkeye yönelik olarak açıklanan daha geniş bir vergi setinin parçası olan tarife, daha önce tehdit edilen yüzde 31'den daha yüksek. İsviçre Federal Konseyi, yapıcı çabalar ve ikili görüşmelerde kaydedilen ilerleme olarak tanımladığı karara rağmen ABD'nin kararından "büyük üzüntü" duyduğunu ifade etti.

Perşembe günkü görüşmeden anlaşma çıkmamıştı

"Maliye Bakanlığı görevini de yürüten Başkan Karin Keller-Sutter perşembe günü ABD Başkanı Trump ile doğrudan görüşmüş ancak bir çerçeve ticaret anlaşmasına varılamamıştı.

ABD, İsviçre'nin ikinci en büyük ihracat pazarı ve geçen yıl mallarının yüzde 18,6'sını aldı. Bu ihracatın yüzde 60'ını ilaçlar oluştururken, bunu makine ve metal işleme (yüze 20) ve saatler (yüzde 8) takip etti. İsviçre 2024 yılında ABD ile 40 milyar İsviçre Frangı (49 milyar dolar ) ticaret fazlası vermiştir.