İsviçre frangı 11 yılın zirvesinde! ‘Dünyanın en güçlü para birimi’ endişe yaratıyor

ABD'nin öngörülemeyen ticaret politikaları, Fed'in bağımsızlığına dair soru işaretleri ve jeopolitik risklerin etkisiyle İsviçre frangı, bu yıl dolar karşısında yüzde 3,5 değer kazandı. İsviçre frangı, 2025'teki yüzde 12,7'lik yükselişin ardından dün 11 yılın zirvesini gördü. Bugün ise sınırlı geri çekilmeye rağmen yüksek seyrini sürdürüyor.

İsviçre Ulusal Bankası Başkanı Martin Schlegel ise jeopolitik gerilimin daha fazla belirsizlik yarattığına işaret ederek "Bu durum İsviçre frangı veya İsviçre için iyi değil, çünkü İsviçre frangı güvenli bir liman. Belirsizlik arttığında İsviçre frangı değer kazanıyor. Bu da İsviçre Merkez Bankası için para politikasını daha karmaşık hale getiriyor" dedi.

İsviçre deflasyon ve negatif faiz eşiğinde

Analistlere göre güçlü İsviçre frangı, ithal enflasyonu düşürse de ihracatçıların karlarını baskılayarak düşük enflasyon ortamında İsviçre ekonomisi ve merkez bankası için risk oluşturuyor. İsviçre de enflasyon oranı yüzde 0,1 olarak açıklanırken İsviçre Ulusal Bankası’nın temel politika faiz oranı da yüzde 0 olarak uygulanıyor. Analistlere göre mevcut durumda İsviçre deflasyonun ve negatif faiz oranlarının eşiğinde bulunuyor.

İsviçre Merkez Bankası (SNB), negatif faiz oranlarına 2022′de son vermişti. İsviçre Merkez Bankası'nın (SNB) İsviçre frangını soğutmak için daha önce kullandığı diğer yöntem ise döviz piyasasına müdahale ederek frank satıp yabancı para birimleri satın almaktı.

Aşırı güçlenme devam edecek

Öte yandan varlık yöneticisi 'Premier Miton Investors’ın bölüm başkanlarından Lloyd Harris, İsviçre Merkez Bankası'nın adımlarından bağımsız olarak, güvenli liman algısı sayesinde İsviçre frangına olan talebin güçlü kalmaya devam edeceğini öngörürken şu ifadeleri kullandı:

"Uzun vadeli bir perspektiften bakıldığında, İsviçre Frangı dünyanın en güçlü para birimidir ve bu yıl da nispeten dirençli kalması muhtemeldir. Bunu altın fiyatı, jeopolitik gerilim, İsviçre'nin güvenli liman statüsü ve sürekli cari hesap fazlası da destekliyor. Aşırı güçlenme durumunda İsviçre Merkez Bankası müdahale edebilir, ancak orta vadede İsviçre frangının ABD dolarından daha iyi performans göstereceğini düşünmüyoruz."

Gerekirse piyasaya müdahale edilecek

Uzmanlara göre, İsviçre Merkez Bankası faiz indirimi gibi adımlar atsa bile güvenli liman talebi frangı güçlü tutmaya devam edecek. Ancak döviz müdahalelerine yönelik siyasi hassasiyet bankanın hareket alanını daraltırken, yetkililer Washington'la gerilim riskine rağmen gerekirse piyasaya müdahale etmekten çekinmeyeceklerini vurguluyor.