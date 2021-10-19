İsviçre ile Tarım Anlaşması Pan Avrupa Akdeniz tercihli menşe kümülasyonuna alındı

Ticaret Bakanlığının "Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon (PAAMK) sisteminde uygulanan menşe kurallarının çok taraflı tek bir anlaşmayla düzenlenmesi amacıyla hazırlanan "Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon" metni 9 Aralık 2009'da kabul edilmişti. 4 Kasım 2011'de imzalanan konvansiyon, 1 Şubat 2014 itibarıyla Türkiye'de uygulanmaya başlanmıştı.

Söz konusu konvansiyonun Türkiye'de uygulanması amacıyla hazırlanan "Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik" 20 Haziran 2017 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Serbest ticaret anlaşması partneri olan ülkelerle ticaretin bölgesel konvansiyon kapsamı çok taraflı menşe kümülasyon sistemine taşınması amacıyla her bir ülkeyle ayrı karar alınıyor.

Bu çerçevede, bugün yayımlanan yönetmelik de Türkiye ile İsviçre arasında imzalanan ve 25 Mayıs 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı'yla onaylanan "Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederasyonu Arasında Tarım Anlaşması"nın 3'üncü maddesinde atıfta bulunulan "Menşe Kuralları ve İdari İşbirliği Metodlarına İlişkin Türkiye Cumhuriyeti ile EFTA Devletleri Arasında Serbest Ticaret Anlaşması"nın Ek 1'inin iç mevzuata yansıtılması amacıyla hazırlandı.

Böylece İsviçre ile Türkiye arasındaki Tarım Anlaşması kapsamında da Sırbistan, Kuzey Makedonya, Moldova, Arnavutluk, EFTA Ülkeleri, Faroe Adaları, Filistin, Gürcistan ve Karadağ ile Türkiye arasında halihazırda uygulandığı gibi bölgesel konvansiyona ilişkin menşe kuralları uygulanabilecek.