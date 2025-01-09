İsviçre Merkez Bankası 2024 kâr beklentisini açıkladı! Rekor rakam dikkat çekti

İsviçre Merkez Bankası'nın 2024'e yönelik geçici verilerine göre, bankanın döviz pozisyonlarındaki kârı geçen yıl 67 milyar İsviçre Frangı (CHF) oldu. SNB, 1,04 milyon tonluk altından 21,2 milyar CHF kâr etti. Altın fiyatları geçen yıl yüzde 27 üzerinde değer kazanmıştı.

1907 yılında kurulan bankanın geçen yıl için beklenen 80 milyar CHF kârının, 2017'deki 54 milyar franklık rekoru aşması bekleniyor. 2023'te 3,2 milyar CHF zarar açıklayan banka, 2022'de ise 132 milyar CHF'lik rekor zarar kaydetmişti.

Apple, Microsoft ve Amazon yatırımcısı

SNB, Apple, Microsoft ve Amazon gibi ABD'li teknoloji şirketlerine yatırım yapıyor.

SNB'nin 744 milyar CHF değerindeki döviz rezervlerinin yüzde 39'u dolarda bulunuyor. Doların geçen yıl güçlenmesi CHF'ye dönüştürülen hisse senetleri ve temettü ödemelerinin değerinin artmasına katkıda bulundu. Banka, geçen yıla ilişkin detaylı finansal rakamlarını ise 3 Mart 2025'te açıklayacak.