İsviçre Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! 12 ayda beşinci kez...

İsviçre Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan düşürdü. Konuya yönelik açıklamasında SNB, “Bugünkü faiz ayarlamasıyla SNB, düşük enflasyonist baskı ve enflasyona yönelik artan aşağı yönlü riskler göz önüne alındığında parasal koşulların uygun kalmasını sağlamaktadır” ifadesini kullandı.

Mart 2024’ten bu yana art arda beşinci indirime imza atan SNB, Covid-19 sonrası enflasyonist baskıya karşı koymak için parasal sıkılaştırmalara giden gelişmiş ülkeler arasında faiz oranlarını düşüren ilk merkez bankası olmuştu.

Enflasyon hedefi: Yüzde 0 ile 2 arasında

İsviçre, şubattaki yüzde 0,3 ile büyük ekonomiler arasında en düşük yıllık enflasyon oranlarına sahip ülkelerden biri konumunda bulunuyor. SNB, enflasyonun yüzde 0 ile 2 arasında seyretmesini hedefliyor. Banka, gerekirse döviz piyasasında aktif olmaya hazır olduğunu da belirtti.