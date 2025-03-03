İsviçre Merkez Bankası, yükselen piyasalarla rekor kar açıkladı

İsviçre Merkez Bankası (SNB), 2024 yılı için rekor düzeyde bir kar açıkladı. 2024 yılı boyunca, banka 80,7 milyar İsviçre Frangı (CHF) kar elde ettiğini duyurdu. Bu rekor kar, gelişen hisse senedi piyasaları, yükselen altın fiyatları ve güçlenen ABD doları sayesinde gerçekleşti.

2017 yılında elde edilen 54 milyar franklık önceki rekor, bu yıl kolayca geride bırakıldı. Banka, 2023 yılındaki 3,2 milyar franklık zararından keskin bir dönüş yaparak 80 milyar franklık geçici kar beklentilerinin de biraz daha üzerine çıktı.

Döviz tahvilleri, hisse senetleri ve altın varlıkları SNB'nin kazançlarının önemli bir kısmını oluşturdu. Banka, döviz ve hisse senedi pozisyonlarından 67,3 milyar frank kar elde ederken, altın varlıklarından ise 21,2 milyar frank değer kazancı sağladı.

Banka, 53,2 milyar franklık negatif dağıtım rezervinin hesaba katılmasının ardından net karın 15,9 milyar frank olduğunu açıkladı. Bu sonuç, İsviçre Merkez Bankası için oldukça güçlü bir finansal performans olarak kaydedildi.