İsviçre piyasa denetim otoritesi UBS'yi mercek altına aldı

İsviçre piyasa denetim otoritesi, mali piyasa düzenleycisi (FINMA) ve rekabet otoritesi (ComCo) ve İsviçre Ulusal Bankası ile bir araya gelerek Credit Suisse bankasının (UBS) tarafından devralınmasının sonuçlarını görüştü.

Reuters'ta yer alan habere göre, piyasa denetim otoritesi, Credit Suisse'i devralmasıyla kredi gücü artan UBS'yi, yüksek kredi ücretilerine sebebiyet verebileceği endişesi ile mercek altına aldı.

UBS, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, yerel biriminin Credit Suisse’in kendi pazarındaki operasyonlarıyla birleşmesini tamamladığını duyurdu. UBS, bu kararla ilgili hemen bir yorumda bulunmadı ancak bir sözcü, bankanın daha önce yaptığı açıklamalara işaret ederek İsviçre bankacılık sektöründe çok sayıda rekabet olduğunu belirtti.

FINMA, geçtiğimiz ay, ComCo’nun daha fazla incelemeyi hak ettiğine dair tavsiyelerine rağmen, devralmanın herhangi bir rekabet endişesi yaratmadığına karar verdi. Fiyat denetçisinin ofisinden yapılan açıklamada, "ComCo’nun analizi, birleşen UBS’nin artık bazı pazarlarda pazar gücüne veya hakimiyetine sahip olduğunu göstermiştir" denildi. "Bu, fiyat denetçisinin bu pazarlardaki fiyat istismarını izlemekten doğrudan sorumlu olduğu anlamına geliyor" diye ekledi.

Denetleyici, özellikle kredi faiz oranlarını incelediğini söyledi. İsviçreli işletmeler, genişleyen UBS’nin piyasa gücünün gelecekte daha yüksek kredi maliyetlerine yol açabileceğine dair endişelerini dile getirdi. Ofis, "Fiyat denetleyicisi, birleşen büyük bankanın sosyal sorumluluğunun farkında olduğunu ve buna uygun davranacağını varsaymaktadır" dedi. Ofis, düzenleyici müdahalelere ihtiyaç duyulmayacağını ancak gerekirse harekete geçmekten çekinmeyeceğini belirtti.