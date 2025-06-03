İsviçre'de 4 yıl sonra ilk kez deflasyon görüldü

İsviçre'de yıllık enflasyon, Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,1 düştü. Piyasa beklentisi de enflasyonun aynı seviyede düşeceği yönündeydi.

İsviçre, geçen aydan önce en son Mart 2021'de deflasyon kaydetti. Sıfırın altındaki enflasyon okumaları, Ülke için 2010'ların başlarında düzenli bir temel unsurdu ve bu da SNB'yi daha sonra hızla değer kazanan İsviçre frangını durdurmak için oranları sıfırın altına düşürmeye yöneltti.

Açıklanan rakam SNB'nin hedef aralığının da altında

SNB Başkanı Martin Schlegel, daha önce negatif enflasyonun mümkün olduğunu söyledi ve negatif faiz oranlarını dışlamadı. Ancak, Bankanın politikayı belirlemek için bireysel aylık enflasyon rakamlarına değil, fiyat istikrarına göre yönlendirileceğini ifade etti.

SNB, enflasyonun bu yıl ortalama yüzde 0,4 olmasını bekliyor.

Yatırımcılar, SNB'nin 19 Haziran'daki toplantısında, politika faiz oranını yüzde 0,25'ten yüzde 0,00'a indirecek bir faiz indirimine doğru yöneliyor; ancak bazıları bunun -yüzde 0,25'e daha büyük bir 50 baz puanlık indirim olabileceğini de düşünüyor.