İsviçre’de servet vergisi referandumda reddedilebilir

İsviçre’de, 50 milyon İsviçre frangı üzerindeki miras kalan servetlere yüzde 50 oranında vergi getirmeyi öngören teklif ülke gündeminin merkezine oturdu.

Ancak 30 Kasım’da yapılacak referandum öncesinde kamuoyunun bu öneriye sıcak bakmadığı görülüyor.

11 bin 178 kişiyle yapılan anket, katılımcıların üçte ikisinin teklife karşı olduğunu, yalnızca yüzde 31’inin destek verdiğini ortaya koydu. Böylece, teklifin referandumda reddedilme olasılığı oldukça güçlendi.

Amaç: Zenginlerden alınacak vergilerle iklim fonu oluşturmak

Teklif, Sosyal Demokrat Parti’nin gençlik kolu JUSO tarafından hazırlanarak gündeme getirildi.

JUSO, bu verginin iklim değişikliğiyle mücadeleye finansman sağlamak amacıyla kullanılmasını savunuyor.

JUSO lideri Mirjam Hostetmann, “İsviçre’nin en zengin 10 ailesi, nüfusun yüzde 90’ı kadar emisyon üretiyor. Genel nüfusun bu maliyetlere katlanması kabul edilemez.” diyerek teklifin çevresel yönüne dikkat çekti.

İsviçre vergi makamlarına göre ülkede yaklaşık 2.500 kişinin 50 milyon frankın üzerinde varlığı bulunuyor ve toplam servetleri 500 milyar frank civarında. Teklif yasalaşırsa devletin yıllık 4 milyar frank ek gelir elde etmesi bekleniyor.

İş dünyasından sert tepki: Bu bir nükleer bomba

Servet vergisi önerisi, İsviçre iş dünyasında ciddi endişe yarattı.

Birçok üst düzey yönetici, teklifin zengin yatırımcıların ve aile ofislerinin ülkeyi terk etmesine yol açabileceğini, bunun da toplam vergi gelirlerinde düşüşe neden olacağını savundu.

Bir bankacı, teklifi “ülke için bir nükleer bomba” olarak nitelendirerek, girişimin İsviçre’nin ekonomik istikrarına zarar verebileceğini söyledi.

Vergi sistemi ve eşitsizlik tartışması

İsviçre’de hâlihazırda servet vergisi bulunmasına karşın, oranlar kantonlara göre değişiyor ve genellikle düşük seviyelerde tutuluyor.

Yeni teklif, bu sistemin radikal biçimde değiştirilmesi anlamına geliyor.

Uzmanlara göre bu adım, “zenginleri vergilendirme yerine cezalandırma” olarak algılanabileceği için toplumun büyük bir kesiminde karşılık bulmuyor.