İsviçreli bankacılık devi UBS'den yeni 'altın' raporu!

UBS yayımladığı son raporda, Rusya-Ukrayna savaşının yeniden alevlendiğine işaret ederek bölgede gerilimin tırmandığını belirtti.

Öte yandan jeopolik risk altında talebi tetikledi. CNBC-e'nin haberine göere cuma günü yaklaşık 2 bin 706 dolardan işlem gören ons altın haftalık yüzde 5,3 kazançla Mart 2023'ten bu yana en güçlü haftalık performansını kaydetti.

UBS'den altın için 2025 tahmini

UBS ise altının 2025 yılı sonuna kadar 2 bin 900 dolara ulaşacağı öngörüsünü koruyor. Raporda, altının yalnızca jeopolitik risklere karşı değil, aynı zamanda artan hükümet borç seviyeleri gibi siyasi baskılara karşı da güçlü bir koruma aracı olduğu vurgulandı.

'Doların değerlenmesi zorlanmaya başladı'

UBS ekibi, doların kısa vadede güçlü kalabileceğini belirtse de bu gücün sınırlı olduğunu ve doların değerlemesinin “zorlanmaya başladığını” ifade etti. Ayrıca, birçok merkez bankasının dolar rezervlerini azaltıp altın rezervlerini artırdığı dikkat çekiyor. Bu eğilim, 2022’de Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ve Trump yönetiminin tarife politikalarının bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

Altın bu yıl yüzde 31'e yakın değerlendi

Altın fiyatları yıl genelinde yüzde 30,7 artışla dikkat çekerken, S&P 500 endeksi yüzde 25 yükseldi. S&P 500, Dow Jones ve Nasdaq endekslerinin her biri hafta boyunca yaklaşık yüzde 1,6 değer kazandı.

Altın, hem siyasi hem ekonomik belirsizliklerin sürdüğü bir ortamda güvenli liman statüsünü güçlendirmeye devam ediyor.