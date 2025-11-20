İsviçre'nin altın ihracatı sert düştü: Çin talebi yüzde 93 geriledi

İsviçre Federal Gümrük İdaresi'nin yayımladığı verilere göre, ülkenin altın ihracatı ekim ayında bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 11 gerileyerek 128,2 tona düştü. Küresel piyasalardaki yüksek fiyatların özellikle Çin'den gelen talebi belirgin şekilde baskıladığı görülüyor.

Verilere göre Çin'e yapılan altın sevkiyatı ekimde yüzde 93 azalarak 2,1 tona geriledi ve şubat ayından bu yana en düşük seviyesine indi. Eylül ayında bu rakam 31 tondu. UBS analisti Giovanni Staunovo, ekimde yaşanan sert fiyat yükselişinin Çin'de alım isteğini azalttığını belirterek, Çin iç piyasası için referans kabul edilen Şanghay fiyatının ayın ilk yarısında Londra fiyatının altında kaldığını hatırlattı.

Spot altın, yıl başından bu yana yüzde 55 değer kazanırken 20 Ekim'de ons başına 4.381,21 dolar ile yeni bir zirve gördü. Çin'de ise fiziksel talebin ekim başında zayıf olduğu, satıcıların müşteri çekebilmek için ons başına 48-60 dolar arasında indirim yapmak zorunda kaldığı ifade edildi.

Birleşik Krallık'a gönderilen altın miktarı da yüzde 69 düşerek 8,7 tona geriledi. Eylülde sevkiyat 28 ton seviyesindeydi. Staunovo, İngiltere'ye yönelik talebin genellikle ETF hareketlerine bağlı olduğuna dikkat çekerek, "Ekim ayında ETF talebi yatay seyretti" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'ye 11,1 tonluk sevkiyat

Tayland'a ihracat bu dönemde dokuz kat artarak 13,9 tona yükseldi. Türkiye'ye 11,1 ton, Hindistan'a 25,9 ton, Fransa'ya 36,3 ton ve Suudi Arabistan'a 5,9 tonluk sevkiyat yapıldı. ABD'ye gönderilen miktar ise 345 kiloya düştü.

Toplam altın ihracatı ise geçen yıl ekim ayında 90,2 ton iken, bu yıl aynı dönemde 128,2 tona yükselerek yıllık bazda artış göstermiş oldu.