İtalya ekonomisine Moody's’ten güven mesajı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, İtalya'nın kredi notunu teyit ederken görünümünü yukarı yönlü revize etti. Yapılan açıklamada, ülkenin uzun vadeli ihraççı ve kıdemli teminatsız kredi notunun "Baa3" seviyesinde korunduğu, ancak görünümünün "durağan"dan "pozitif"e yükseltildiği belirtildi.

Moody's, görünümdeki bu iyileştirmenin gerekçeleri arasında 2024 yılında beklenenden daha iyi bir mali performans sergilenmesi ve mali göstergelerin hükümetin orta vadeli planlarıyla uyumlu şekilde olumlu seyretmesinin yer aldığını bildirdi. Açıklamada ayrıca, söz konusu gelişmelerin istikrarlı bir iç siyasi ortamda gerçekleştiği vurgulandı.

Kurum, pozitif görünümün İtalya’daki sağlam işgücü piyasası, güçlü hane halkı ve şirket bilançoları ile sağlıklı bir bankacılık sektörü tarafından desteklendiğini kaydetti. Net uluslararası yatırım pozisyonunda beklenen iyileşmelerin, ülkenin ekonomik dayanıklılığını artıracağı ve olay risklerine karşı kırılganlığını azaltacağı da değerlendirme notunda yer aldı.

Moody's, 2024 yılı mali sonuçlarının bütçelenen yüzde 3,8 yerine yüzde 3,4 açıkla tamamlandığını belirtti. Bu iyileşmede, enerji verimliliği odaklı konut yenilemeleri için sağlanan vergi kredilerinin aşamalı şekilde kaldırılmasının harcamaları azaltması ve gelirlerdeki artış etkili oldu. Özellikle kişisel gelir vergileri ve diğer dolaylı vergilerdeki yükselişin gelir kalemlerini desteklediği ifade edildi.

Kredi derecelendirme kuruluşu, faiz giderlerinde kademeli artış öngörse de, artan birincil fazla sayesinde mali açığın 2026'da GSYH'nin yaklaşık yüzde 3,0'üne gerileyeceğini tahmin ediyor. Bu beklenti, mali disiplinin süreceği yönünde olumlu bir sinyal olarak değerlendiriliyor.