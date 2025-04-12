İtalya ekonomisine S&P'den pozitif not artışı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, İtalya’nın kredi notunu bir basamak artırarak "BBB"den "BBB+"ya yükseltti. Kurum, küresel büyüme ve ticaret görünümüne ilişkin artan belirsizlikler karşısında İtalya’nın ekonomik dayanıklılığına vurgu yaptı. Kısa vadeli kredi notları ise "A-2" olarak teyit edildi.

S&P Global tarafından yapılan açıklamada, ABD’nin Avrupa Birliği (AB) mallarına uyguladığı yüzde 20’lik gümrük vergilerini geçici olarak askıya almasının, İtalya ekonomisi üzerinde beklenen darbenin daha sınırlı kalmasına katkı sağlayacağı belirtildi. Söz konusu verginin yüzde 10 seviyesinde uygulanmaya başlanması, özellikle İtalya'nın cari işlemler dengesi ve dış ticaret pozisyonu açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi.

Açıklamada ayrıca, “Dayanıklı ihracat ve yüksek iç tasarruf oranları, İtalya'nın net dış alacaklı pozisyonunun GSYH'nin yaklaşık yüzde 15’ine ulaşmasını sağladı” denildi.

Borç yükü hâlâ yüksek ama iyileşme bekleniyor

S&P, İtalya'nın net genel hükümet borcunun 2024 sonunda GSYH'nin yaklaşık yüzde 129’u seviyesinde kalmasının beklendiğini, ancak nakit açıklarının giderek azalmasıyla borç oranında 2028’den itibaren dengelenme sürecine girileceğini öngördü.

Ayrıca, Avrupa Merkez Bankası'nın düşen enflasyon ortamında Euro Bölgesi genelindeki kredibilitesinin artması, İtalya’nın parasal esnekliği ve finansal güvenilirliği açısından olumlu bir faktör olarak değerlendirildi.

Kurum, dış şoklar karşısında ECB'nin dezenflasyonist riskleri yönetme kabiliyetine sahip olduğunu da belirtti.

Büyüme beklentisi sınırlı

S&P Global, İtalya’nın 2025 ve 2026 yıllarında yüzde 1 seviyesinde büyüme göstereceğini tahmin ederken, 2024 yılı için bu oranın yüzde 0,6 olacağını öngördü.

Kredi notunun görünümü ise "durağan" olarak bırakıldı.