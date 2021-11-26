İtalya ile ikili ticarette hedef, 30 milyar dolar

İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği'nin düzenlediği ‘Ekonomik Forum’, Venedik Sarayı'nda Türk ve İtalyan iş dünyasının önde gelen isimlerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılışında konuşan İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Livio Manzini, şunları söyledi: "Bu yıl İtalya ile Türkiye arasında iş hacmi, ithalat ve ihracat olmak üzere toplamda 20 milyar doları geçmiş olacak. 5 yıl içerisinde bu rakamı 30 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. İtalya'nın Avrupa Birliği'nden alacağı 200 milyar Euro'nun üzerinde bir destek paketi var. Bu İtalyan ekonomisine müthiş bir canlanma getirecek. İtalyan firmalarının dolayısıyla ithalatı da artıracağını öngörüyoruz. Ayrıca Çin'den uzaklaşılarak tedarik zincirlerini daha yakın bir noktaya getirmek istiyorlar. Çin'den çıktığımızda da Türkiye'nin dışında çok fazla alternatif yok. Diğer yandan İtalya'ya giden Türk yatırımı da artarak devam ediyor. Çünkü Türk şirketleri İtalya'yı AB'nin giriş kapısı olarak görüyor.”

İtalya’nın Türkiye Büyükelçisi Ekselansları Massimo Gaiani ise, “Türkiye gerçek anlamda olumlu bir partnerimiz. İtalya ile Türkiye arasında siyasi ve ekonomik alanda gerçek anlamda bir güven olgusu var. Türk devletinin ihracat anlamında şirketlere verdiği destek çok önemli. Pandemide dönüşümün ve teknolojinin önemini bir kez daha anlamış olduk. Bu tip etkinliklerin ülkeler arasındaki finansal iş birliklerine katkısı çok büyük.” dedi.