İtalya ile 'kazan-kazan' çözümleri geliştirebiliriz

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin düzenlediği etkinliğe, İtalya'da ekonomik kalkınmadan sorumlu "İşletmeler ve Made in Italy" Bakanlığından Bakan Yardımcısı Valentino Valentini, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük, Türkiye'nin Milano Başkonsolosu Mehmet Özöktem, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Danışmanı Gino Costa'nın yanı sıra Türk ve İtalyan iş dünyasından çok sayıda girişimci katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin dünya genelinde ilk 20 ülke arasında yer aldığını ve ihracat bakımından bölgesel bir hub olduğunu kaydetti. Türkiye'de faaliyet gösteren bin 500'den fazla İtalyan şirketinin ekonomi ve ticarete ciddi katkı yaptığını ifade eden Dağlıoğlu, "Türkiye Yüzyılı” olarak andıkları yeni yüzyıllık dönemde dünyada ilk 10 ekonomi arasında yer almayı hedeflediklerini söyledi

. "İtalya ile 'kazan-kazan'a dayanan çözümler geliştirebiliriz" diyen Dağlıoğlu, endüstriyel yeteneklerini sürdürmek isteyen İtalyan şirketleriyle sadece Türkiye içinde değil, çevre bölge ülkeleri için de fırsatlar sunabileceklerini, Türk ve İtalyan şirketlerinin üçüncü ülkelerde işbirliği yapabileceklerini kaydetti.