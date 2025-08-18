İtalya orta sınıfın vergi yükünü azaltmaya hazırlanıyor

İtalya Maliye Bakan Yardımcısı Maurizio Leo, İtalyan hükümetinin 2026 bütçesinde orta sınıf kazançlar üzerindeki vergileri azaltmayı planladığını söyledi.

Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki yönetim, yıllık 28 bin euro (32 bin 770 dolar) ile 60 bin euro arasında kazananlar için vergi yükünü hafifletmeyi hedefliyor. Hükümet ayrıca kurumlar vergisinde de değişiklik yapmayı düşünüyor.

Leo, olası vergi indiriminin ise İtalya'nın kamu maliyesi ile uyumlu olması gerektiğini vurguladı.

İtalya'da vergi sistemi nasıl?

İtalya'da üç gelir vergisi dilimi uyguluyor. Kazancı 28 bin euro'ya kadar olanlara yüzde 23, 50 bin euro'ya kadar olanlara yüzde 35 ve bunun üzerindekilere yüzde 43 gelir vergisi uygulanıyor.

Ancak, düşük ekonomik büyüme ve GSYH'nin yüzde 130'unu aşan yüksek borç yükü bu kesintileri uygulamakta İtalyan hükümetini zorluyor. IMF de İtalya'nın 2030'dan önce bu borcu düşüremeyeceğini tahmin ediyor.

Yatırımcı güveni arttı

Buna rağmen İtalya, bütçe açığını gelecek yıla kadar AB'nin yüzde 3'lük sınırının altında tutma taahhüdünde bulunarak yatırımcı güvenini arttırdı ve İtalyan-Alman tahvil spreadleri son 15 yılın en düşük seviyesine ulaştı.