İtalya ve Yunanistan'ı sollamaya hazırlanıyor: ABD 'Borçlar Ligi'nde zirveye koşuyor!

IMF verilerine göre, ABD hükümetinin borç yükü bu yüzyılda ilk kez hem İtalya hem de Yunanistan’ın seviyelerini aşacak.

Uzmanlar, bu durumun ABD kamu maliyesinin “alarm verici bir bozulma” içinde olduğunu ortaya koyduğunu belirtiyor.

Borç oranı GSYİH’nin yüzde 143,4’üne çıkacak

IMF’nin “Mali İzleme Raporu”na göre, ABD’nin genel kamu brüt borcu, önümüzdeki 10 yıl içinde GSYİH’nin yüzde 143,4’üne ulaşacak.

Bu oran, pandemi sonrası dönemde görülen borç seviyelerini bile aşarken, ABD’nin mali dengelerindeki kalıcı açık sorununu gözler önüne seriyor.

Fonun projeksiyonuna göre, ABD’nin bütçe açığı oranı 2030’a kadar her yıl GSYİH’nin yüzde 7’sinin üzerinde seyredecek. Bu oran, gelişmiş ekonomiler arasında en yüksek seviye olarak öne çıkıyor.

İtalya ve Yunanistan gerilerken ABD yükseliyor

Financial Times'ın haberine göre; IMF verileri, borç krizinin sembol ülkeleri İtalya ve Yunanistan’ın, mali disiplin tedbirleri sayesinde on yıl sonunda borç oranlarını düşürmeyi başaracaklarını gösteriyor.

İtalya’nın borç/GSYİH oranının kademeli olarak yüzde 130’un altına, Yunanistan’ın ise yüzde 140 seviyesinden geriye çekilmesi bekleniyor.

Ancak ABD için aynı tablo geçerli değil. IMF’nin yanı sıra ABD Kongre Bütçe Ofisi (CBO) da, ülkenin borç oranının önümüzdeki on yıllarda sürekli artış göstereceğini tahmin ediyor.

Uzmanlar: Bu sembolik bir dönüm noktası

Amundi Yatırım Enstitüsü Küresel Makro Başkanı Mahmood Pradhan, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Bu sembolik bir an. CBO’nun tahminlerine göre ABD’nin borcu artmaya devam edecek. Bu, yıllardır süregelen yapısal bütçe açıklarının bir sonucudur.”

ING ABD Ekonomisti James Knightley ise, ABD’nin borç seviyesinin Avrupa ülkeleriyle kıyaslanmasının artık farklı bir anlam taşıdığını vurguladı:

“Birçok Amerikalı politikacı Avrupa’nın yavaş büyümesine tepeden bakar. Ancak bu oranlara baktığınızda tablo değişiyor. ABD’nin mali sürdürülebilirliği sorgulanmaya başladı.”

ABD'nin rezerv para avantajı azalmaya mı başlıyor?

Ekonomistler, ABD’nin doların rezerv para statüsü sayesinde diğer ülkelerden daha kolay borçlanabildiğini, ancak bu avantajın sınırsız olmadığını belirtiyor.

Yüksek borçlanma maliyetleri, faiz giderlerinin hızla artması ve bütçe açıklarının büyümesi, Washington yönetimini yapısal reform veya vergi artışı gibi zor kararlarla karşı karşıya bırakabilir.

Pandemi sonrası dönem: Kalıcı açıklar dönemi

Uzmanlara göre, pandemi sonrasında artan sosyal harcamalar, savunma bütçeleri ve faiz ödemeleri ABD’nin borç yükünü kalıcı biçimde yukarı taşıdı.

IMF raporu, ABD’nin borç oranının yalnızca yükselmeye devam etmekle kalmayıp, 2030 sonrasında da düşüş eğilimi göstermeyeceğini öngörüyor.