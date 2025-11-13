İtalya'dan Çin hamlesi: Ek vergi geliyor

İtalya, modanın ülke ekonomisindeki kritik yerini korumak için düşük değerli posta paketlerine yeni bir vergi getirmeye hazırlanıyor.

Hükümet yetkilileri, özellikle Çin’den gelen ucuz ürünlerin yerli moda üreticileriyle haksız rekabet yarattığını belirterek düzenlemenin kaçınılmaz hale geldiğini açıkladı.

Yeni vergi, Shein ve Temu gibi düşük fiyatlı ürün satan e-ticaret devlerini doğrudan hedef alıyor.

150 Euro altı paketlere vergi

İktidar partileri, 150 Euro değerinin altındaki tüm posta gönderilerine ek vergi uygulanması için çalışıyor. Bu adım, Avrupa Birliği’nin gündemindeki düzenlemeyle de uyumlu olacak.

Söz konusu verginin, önümüzdeki haftalarda İtalya’nın gelecek yıl bütçesine eklenecek bir değişiklikle resmileştirilmesi bekleniyor.

AB gümrük verilerine göre, 2024 yılında çevrim içi alışveriş yoluyla Avrupa’ya ulaşan düşük değerli paket sayısı 4,6 milyara ulaştı. Bu gönderilerin yüzde 91’i Çin kaynaklı olurken, rakam 2023’e göre iki kat arttı.

İtalya hükümeti, yeni verginin yerli moda üreticilerini koruyarak sektörde adil rekabeti yeniden tesis edeceğini savunuyor.