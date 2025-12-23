İtalya'dan, Ryanair'e 255,7 milyon euro para cezası

Antitrust kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Ryanair DAC ve ana şirket Ryanair Holdings plc'ye, Nisan 2023'ten Nisan 2025'e kadar olan dönemde Avrupa yolcu taşımacılığı piyasasındaki hakim konumunu kötüye kullanmaktan 255 milyon 761 bin 692 euro para cezası verildiği belirtildi.

Kasıtlı olarak karmaşık ve dolaylı yöntemler kullandı

Yapılan ayrıntılı incelemede, Ryanair'in seyahat acentelerinin kendi internet siteleri (ryanair.com) üzerinden Ryanair uçak biletlerini satmasını zorlaştıran veya kısıtlayan, kasıtlı olarak karmaşık ve dolaylı yöntemler kullandığı tespit edildi.

Şirketin özellikle bu satın alımları engellediği, zorlaştırdığı, ekonomik ya da teknik açıdan daha külfetli hale getirdiği ifade edilen açıklamada, bu uygulamaların seyahat acentelerinin rekabet gücünü hem doğrudan hem de dolaylı olarak zayıflattığını, bunun da tüketicilere sunulan turizm hizmetlerinin kalitesini ve çeşitliliğini azalttığı vurgulandı.

İtalyan basınında çıkan haberlerde de Ryanair'in, İtalya Rekabet Kurumunun bu ceza kararını "garip ve temelsiz" olarak nitelediği ve de cezaya ivedilikle itiraz etme kararı aldığı bildirildi.