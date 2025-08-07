İtalya'dan Türkiye'nin rekorunu sollayacak projeye onay! Güney cephesi için 13.5 milyar euro'luk strateji

İtalya'da Sicilya adasının köprüyle anakaraya bağlanmasına Giorgia Meloni hükümetinden nihai onay çıktı. Sicilya'yı Calabria'ya bağlayacak Messina Boğazı Köprüsü tamamlanırsa 3.6 km ile dünyanın en uzun asma köprüsü olacak.

İtalya, İspanya ve Japonya'dan 3 şirketin yer aldığı Eurolink konsorsiyumunca yürütülecek proje, 3 bin 300 metrelik asma açıklığı ile rekorun sahibi Çanakkale Köprüsü'nden 1 kilometre daha uzun tasarlanıyor. Hem kara hem de demir yolu ulaşımına açık olacak köprünün 2032-2033 yılları arasında kullanıma girmesi planlanıyor.

"Güvenlik amaçlı stratejik bir altyapı yatırımı"

Rusya'nın giderek daha fazla Akdeniz'e yöneldiğini ve NATO'nun güney kanadında faaliyet gösteren birçok karma tehdit olduğunu savunan Meloni köprüyü "güvenlik amaçlı stratejik bir altyapı yatırımı" olarak değerlendirmişti.

13.5 milyar euro'ya mal olması bekleniyor

BBC'nin haberine göre projenin Güney İtalya'daki NATO varlıkları açısından önemli olduğunu savunan Meloni hükümeti 13.5 milyar euro'ya mal olması beklenen köprünün savunma bütçesine dahil edilmesini öngörüyor.

Haziran'daki NATO zirvesinde üye ülkeler, 2035 yılına kadar yıllık GSYİH'nin yüzde 5'ini savunma harcamalarına yatırma taahhüdünde bulunmuş, yüzde 1,5'lik kısım stratejik altyapıya ayrılmıştı.

"Çöl ortasında katedral inşa etmeye" benzeyecek

Sicilya'yı anakaraya bağlama fikri ise uzun zamandır dillendiriliyor. Projeyi savunanlar, ulusal güvenlik ve ulaşım kolaylığı gibi argümanların yanı sıra refah seviyesi düşük olan güney bölgelerinde ekonomik kalkınmaya katkı yapılacağını da söylüyor.

Karşı çıkanlar ise bölgenin deprem ve şiddetli rüzgarlara açık olması, çevreye olumsuz etkisi, ihalelere mafya sızması ihtimali gibi endişelerden yakınıyor. Sicilya köprüyle anakaraya bağlansa da köprünün her iki ucunda da karayolları ve demiryolları ağının yetersiz olduğu ve ek milyarlarca euroluk yatırım gerektiği de vurgulanıyor. Bu argümanı savunanlar projenin "çöl ortasında katedral inşa etmeye" benzeyeceğini söylüyor.

Muhalefet ise hükümeti, tarihi ve çok pahalı bir projeyle seçmenin gözünü boyamaya çalışmakla suçlarken "felç durumdaki bir sağlık sistemi ve açlık sınırındaki maaşların" olduğu bir ülkede milyarlarca euro'nun israf edileceğini söylüyor.

Çevre örgütleri dehafta başında köprü projesinin çevreyle ilgili yönetmeliklere aykırı olduğu gerekçesiyle Avrupa Birliği'ne şikayette bulundu.