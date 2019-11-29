İtalyan Ticaret Odası Başkanı’ndan Türkiye çağrısı: Şimdi yatırım zamanı
İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Livio Manzini, Türkiye-İtalya arasında 2005’te ticaret açığının 2 milyar dolarla Türkiye aleyhine olduğunu, bu yıl ise bu ivmenin ilk kez Türkiye lehine döndüğünü söyledi.
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