İtalyan yemek zinciri iki restoranını daha kapattı

1988’de Fazoli's adıyla Kentucky’de kurulan hızlı servis İtalyan restoran zinciri, ekonomik koşuların kurbanı oldu. Zincirin sahibi FAT Brands Inc. finansal sıkıntılar nedeniyle Ocak 2026’da iflas koruması başvurusunda bulundu ve borç yükünü azaltmak için yeniden yapılandırma sürecine girdi. Bu süreçte, maliyet baskısı altındaki işletmelerden biri olarak Fazoli’s de ayakta kalma mücadelesi veriyor.

“Bu mağaza artık kapalı”

Bu ekonomik baskının en somut yansıması olarak Fazoli’s, Michigan’daki iki restoranını daha kapattı. Muskegon ve Walker şehirlerindeki lokasyonlarda “Bu mağaza artık kapalı” uyarıları görüldü. Şirket, müşterileri kalan yakınlardaki diğer Fazoli’s şubelerini ziyaret etmeye davet etti.

Michigan’da son aylarda önce Jenison ve Kalamazoo’daki şubeler de kapatılmıştı, bu da zincirin bölgede küçülme eğilimini pekiştiriyor.