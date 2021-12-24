İthal bazı tarım ve gıda ürünlerinin kayıtlarına ilişkin esaslar düzenledi

Ticaret Bakanlığı'nın konuya ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Bazı tarım ve gıda ürünlerinin ithalatının kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik gözetime tabi tutulmasına ilişkin usul ve esasları içeren tebliğe göre, ithalatçılar, gerekli bilgileri ithalattan önce İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine, "ithalat.ebirlik.org" internet sitesi üzerinden kaydettirecek.

Bu ürünler arasında somon, uskumru, hamsi, sardalya, dondurulmuş balıklar, karides ve kalamar, çiçekler, süs bitkileri, sarımsak, ceviz, muz, kivi, sert kabuklu tropikal meyveler, yeşil çay, siyah çay, kurutulmuş tatlı biberler, kırmızı biber, tohumluk yer fıstığı, kabuklu-kabuksuz yer fıstığı, tohumluklar dışında keten tohumu, kolza tohumları, çerezlik ayçiçeği tohumu, aspir tohumu, ayçiçeği tohumu yağı da yer alıyor.