İthal buğdayın fiyatı dolar bazında düştü

Ali Ekber YILDIRIM

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) bugün yaptığı 320 bin ton buğday ithalatı ihalesinde bir önceki ihaleye göre fiyat ton başına 20,1 dolar ile 32,90 dolar arasında düştü. Bundan önce 25 Kasım'da yapılan ihalede buğdaya ton başına 394,90 dolar ile 375 dolar arasında değişen fiyatlar verildi. Bugün (21 Aralık) yapılan ihalede ise ton başına 354,90 dolar ile 362 dolar arasında değişen fiyatlar verildi. En düşük fiyatta ton başına 20,1 dolar, en yüksek fiyatta ise ton başına 32,90 dolar düşüş kaydedildi.

Bugün yapılan ihalede yüzde 13.5 protein oranı olan 25 bin ton ekmeklik buğdayın tonu için en yüksek fiyatı 362 dolar ile GTCS firması verdi. En düşük fiyatı ise yüzde 12.5 proteinli buğday için 354,90 dolar ile Kibar adlı şirket verdi.

Türk Lirası bazında yüksek

Toprak Mahsulleri Ofisi yönetimi tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek olan ihalede, dolar bazında düşüş olmasına rağmen Türk Lirası bazında fiyat geçen seferki ihaleden daha yüksek. Buna göre 21 Aralık günü oluşan 13 liralık dolar kuru ile buğdayın tonu en yüksek 4 bin 706 liraya, en düşük 4 bin 613 liraya alınacak. 25 Kasım tarihli ihalede dolar kuru 12 lira olduğu için o günkü kur ile fiyat ton başına ortalama 4 bin 554 liraydı.

İhale kapsamındaki 320 bin ton buğdayın Türkiye'ye teslimi 1 Şubat-28 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek.