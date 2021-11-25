İthal buğdayın tonu 4 bin 738 liraya ulaştı

Ali Ekber YILDIRIM

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin bugün yapılan 385 bin ton ekmeklik buğday ithalat ihalesinde buğdayın tonu 395 dolar sınırına dayandı.

İhalede yüzde 13,5 protein oranı olan ekmeklik buğdayın tonu 394,90 dolar ile 375 dolar arasında değişen fiyatlar verildi. Yüzde 12,5 protein oranı olan buğday için ise 385,80 dolar ile 371 dolar arasında değişen fiyatlar oluştu.

Ofis yönetimi tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek olan ihalede en yüksek fiyat 12 liralık dolar kuru ile ton başına 4 bin 738 liraya geliyor. En düşük fiyat ise ton başına 4 bin 452 liraya geliyor.

İhale kapsamındaki 385 bin ton buğdayın Türkiye'ye teslimi 10 Ocak 2022 ile 31 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Çiftçiye verilen fiyatın iki katına çıktı

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 2021 ürünü ekmeklik buğday alım fiyatını 17 Mayıs 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. O gün ton başına 2 bin 250 lira olarak açıklanan fiyat 269 dolara denk geliyordu. Dolar kuru 8,36 liraydı. O günden bu yana dolar bazında buğdayın tonu 100 dolar arttı. Bugünkü kur ile buğday şu anda ortalama 4 bin 554 lira. Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik buğday fiyatının tonu 5 bin liraydı gördü. Böylece hem iç piyasada hem de ithalatta buğdayın ton fiyatı Toprak Mahsulleri Ofisi'nin yerli buğday alım fiyatının iki katından daha yüksek bir fiyata ulaşmış oldu.

İthalat fiyatı nereden nereye geldi?

Bu hasat sezonunda Toprak Mahsulleri Ofisi, ilk olarak 30 Haziran 2021'de buğday ithalat ihalesi yaptı. O ilk ihalede ton başına ortalama 262,90 dolar olan fiyat, 13 Temmuz'da 256,80 dolara düştü. Sonraki ihalelerde ise fiyat sürekli arttı. Ofis'in 4 Ağustos'ta yaptığı ihalede buğdayın tonu ortalama 298,32 dolar, 2 Eylül'de 336 dolara, 21 Ekim'de 350,39 dolara yükseldikten sonra 25 Kasım'daki ihalede ortalama 379,50 dolara ulaştı.

TMO buğday ithalatı ihaleleri