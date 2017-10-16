"İthal edilen pamuğun navlunu işçiye ödense ithalatı keseriz"

16 Ekim 2017

Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, pamuk ithalatına yaklaşık 2 milyar dolar verildiğini belirterek, "İddia ediyorum; ABD'den ithal edilen pamuğun navlununu çiftçiye prim olarak ödesek ithalatı büyük ölçüde keseriz." dedi.

Kıvanç, düzenlediği basın toplantısında, Adana'da Enerji İhtisas Bölgesi ve kromun paslanmaz çeliğe döndürülmesi projelerinin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Dünyanın en zengin krom yataklarının Türkiye'de olduğunu belirten Kıvanç, "Bizdeki malzeme dünyanın hiçbir yerinde yok. Acilen, artık hükümet politikası mı olur, ne olur, bu kromların paslanmaz çeliğe çevrilmesi lazım. 1 milyar dolar paslanmaz çelik ithalatı var. Ham madde olan kromun satılmaması lazım. Krom ferro kroma, o da paslanmaz çeliğe dönüşecek. Bunu devletin yapması lazım. Bir babayiğit yapmalı. Başlangıç yatırımı ise 1,5 ila 2 milyar dolar... Ferro kromda kaliteyi elbet tutturacağız. Bugün olmasa da yarın... Sanayi Bakanlığı 'şu anda 3 tane kimya yatırımı veya rafineri yatırımı yapılması gerekiyor' diyor. Bunlardan biri, bizim düşündüğümüze göre, Ceyhan Yumurtalık Enerji İhtisas Bölgesi, bu Sanayi Bakanlığı'nın gündeminde." şeklinde konuştu.

Kıvanç, Türkiye'nin 1 milyon tona yakın pamuk ithal ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Daha çok ABD, Yunanistan, Türkmenistan ve Özbekistan'dan geliyor. Adana'da daha kolay yetişmesi nedeniyle mısır üretiliyor. Çiftçi neredeyse mısırla başa baş gelir elde ediyor. Pamuk bir çocuk gibidir. Sıcağına, soğuğuna, ilacına, kurduna bakacaksın. Zahmetli ürün olduğu için insanlar pamuktan kaçmak istiyor. Rahatlığından dolayı mısır ekiliyor ama Tarım Bakanlığı'nın uyguladığı havza modeli uygulanırsa, eğer o bölgede 'mısıra değil de pamuğa destek vermek istiyorum' dersen başka... Mısır, şu anda yüzde 40'larla korunuyor. Pamukta hiçbir koruma yok. Bu doğru değil. Tekstil sektörünün 1 milyon ton pamuğa ihtiyacı var. Bu sektör, aşağı yukarı 30 milyar dolarlık ihracat yapıyor. Senin rakibin dünyadaki pamuk borsasından pamuk alıyor. Sen de dünya borsasından pamuk alamazsan, ürettiğin ürünü satamazsın. Hindistan, Bangladeş, Vietnam, Çin... Hepsi sektörünü sübvanse ediyor."

"İlave gümrük vergisi ile istihdama dayalı pek çok sektör korunmalı"

Zeki Kıvanç, Türkiye'de pamuğun elle toplanması nedeniyle içerisine yabancı madde girdiğini, bu nedenle makineyle toplanmaya başlandığını anımsatarak, "Şu anda bizdeki pamuğun içinde yabancı madde oldukça az. Ancak Amerikan pamuğundaki standart hakikaten çok başarılı. Balya bazında kontrol ediliyor. Bizde partiler halinde bloklanıyor. Bizim memlekette kaliteli pamuk üretiliyor ama Türkiye'de üretilemeyen tek pamuk; Mısır Giza... Mısır Giza pamuğunun kalitesinde üretemezler. 100 numaraya kadar üretemeyiz ancak 50-60 numaraya kadar üretebiliriz. 100 numara deyince pamuk daha ince oluyor." diye konuştu.

Kıvanç, pamuk ithalatına 2 milyar dolara yakın para harcandığını belirterek, "İddia ediyorum; ABD'den ithal edilen pamuğun navlununu çiftçiye prim olarak ödesek ithalatı büyük ölçüde keseriz." dedi.

Polyesterin sağlıklı olmadığını vurgulayan Kıvanç, pamuğun ve yünün yerini hiçbir şeyin tutmayacağını, yün gibi pamuğun da hala yerini koruduğunu söyledi.

Kıvanç, 15 Temmuz sonrası bankacılık ve sanayi krizi ile sanayicinin finansmana ulaşımının çözülmemesi halinde çok sayıda kişinin işsiz kalacağını belirterek, Kredi Garanti Fonu'nun (KGF) birçok kişi ve sanayicinin rahatlamasını sağlamasının yanı sıra ihracatı ve büyümeyi de pozitif etkilediğini kaydetti.

Türkiye'de ilave gümrük vergisi ile istihdama dayalı pek çok sektörün korunması gerektiğini vurgulayan Kıvanç, "Diğer türlü tekstil, konfeksiyon, ayakkabı, saraciye ve elektrikli ev aletleri, hepsi biter. TÜİK istatistiği var ortada... İlave gümrük vergisi sonrası her yıl konfeksiyon değer ve miktar yönünden yüzde 10 artıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA