İthal samanın ilk partisi İzmir'e geldi

02 Ekim 2017

İzmir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, saman fiyatları ve üyelerinin saman bulamaması dolayısıyla Bulgaristan’dan 9 bin ton saman anlaşması yapıldığını duyurmuştu. Geçtiğimiz ay yapılan bu açıklamanın ardından ilk parti samanlar İzmir'e geldi. Samanlar, İzmir Alsancak Limanından kente giriş yaptı.

İzmir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ahmet Kocaağa, üyelerinin mağdur olmasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, üyelerine kaliteli ve ihtiyaçlarını karşılayacak miktardaki samanı piyasanın altında fiyatlarla getirmenin boyunlarının borcu olduğunu söyledi.

"Üyelerimiz parasıyla bile saman bulamıyorlardı"

Kocaağa, maliyetlerin yüksek olduğunu dile getirerek, bunu aşağı çekmek için her türlü çözümün içinde yer alacaklarını belirtti ve şunları söyledi:

"Zaten girdi maliyetleri yüksek. Maliyetleri aşağıya çekmek için her türlü çözümün içinde yer alacağız. Saman fiyatlarının ikiye katlanması nedeniyle, saman ithal etmeye karar verdik. Bu çerçevede Bulgaristan ile yaptığımız görüşmeler sonucu, birlik üyelerimize daha ucuz yem temin etme kapsamında 9 bin ton saman anlaşmayı yapmıştık. Bu samanlar 3-4 parti halinde İzmir Alsancak Limanına getirilerek, çiftçilerimize dağıtımını yapacağız. İlk partisi 1 Ekim 2017 tarihinde İzmir Alsancak Limanına indi. Üretici parasıyla saman bulamıyordu. Saman ithalatı tabi ki bizim de istediğimiz bir şey değil; ama üyelerimiz parasıyla bile saman bulamıyorlardı. Tüccarların eline bakmaktan bıktılar. Biz de önce kendi üyelerimizin, sonra İzmir içi üreticilerinin, en son da Ege Bölgesinde saman talebi olanların taleplerini elimizden geldiğince karşılamaya çalışacağız. İkinci parti samanımız da önümüzdeki günlerde İzmir’de olacak."

Kaynak: İHA