İthalat artışı ayakkabı yan sanayini nasıl etkileyecek? Sektör kalıcı çözüm bekliyor

Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sait Salıcı, ayakkabı ithalatında yaşanan artışa karşı çözüm talep eden sanayicilerle Gaziantep'te düzenlenen 'Krize Pabuç Bırakma' etkinliğinde buluştu.

Organizasyonda söz alan ve küresel ekonomide yaşanan dalgalanmaların Türkiye'yi olumsuz etkilediğini belirten Salıcı, nihai tüketim mallarında yaşanan yüzde 100 oranındaki ithalat artışına işaret etti ve "Ayakkabı 30 parçadan oluşuyor. Bu parçaları da bir araya getiren birçok sektör var. İthalattaki artış karşısında yapıcı, kalıcı reformlar ve çözümler getirmek gerekiyor" diye konuştu.

Ünverdi: Krediye ulaşımda kolaylık sağlanması şart

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, kentin 190 ülkeye yıllık 10 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğini ifade etti ve ekledi:"Gaziantep'te ayakkabı-terlik sektörü şehrimizin ekonomisinde önemli paya sahip. Deri, plastik, ayakkabı ve terlik ürünlerinin ihracatında İstanbul'dan sonra ikinci sıradayız. Plastik terlik üretiminde Türkiye'de birinci sıradayız. Bu yıl sektörde zorlanıyoruz. Kentte ilk 10 ay içinde 97 milyon 687 bin dolarlık ayakkabı ihracatı yapılmış bu da geçen yıla oranla yüzde 35 düşüş göstermiştir. Yaşadığımız zorlukların aşılmasında kamu tarafından girdi maliyetlerini azaltacak, rekabet gücümüzü güçlendirecek tedbirlerin artırılması ve özellikle kredi maliyetlerinin düşürülerek krediye ulaşımın kolaylaşmasını ivedilikle bekliyoruz."