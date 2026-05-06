İthalata bağımlılık alarm verdi! Avustralya'dan yakıt krizine karşı 7,2 milyar dolarlık hamle

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese liderliğindeki Avustralya hükümeti, yakıt arz güvenliğini artırmak ve devlet destekli stratejik rezerv oluşturmak amacıyla yaklaşık 7,2 milyar dolarlık (10 milyar Avustralya doları) yeni bir paket açıkladı.

Yakıt ihtiyacının yaklaşık yüzde 80'ini ithalat yoluyla karşılayan ülkede, Orta Doğu'daki gerilimin etkisiyle bazı bölgelerde arz sıkıntılarının yaşandığı belirtiliyor.

Kabine toplantısının ardından konuşan Albanese, federal bütçe kapsamında hazırlanan "Yakıt Güvenliği ve Dayanıklılık Paketi"nin uygulamaya alınacağını duyurdu.

Paketin; yakıt ve gübre tedarikinin güçlendirilmesi ile stratejik rezerv kapasitesinin artırılmasını içerdiğini belirten Albanese, oluşturulacak rezerv sayesinde kriz dönemlerinde olası arz kesintilerinin önüne geçilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Hedef: Ülkede en az 50 günlük yakıt stoğu

Albanese, yaklaşık 1 milyar litre kapasiteye sahip olacak rezervle birlikte Avustralya'nın en az 50 günlük yakıtı ülke içinde depolamasının planlandığını söyledi.

Açıklanan paket kapsamında yaklaşık 5,4 milyar doların (7,5 milyar Avustralya doları), yakıt ve gübre arzı ile depolama kapasitesini artırmaya yönelik kredi, sermaye, garanti, sigorta ve fiyat desteği gibi finansman araçlarında kullanılacağı bildirildi.

Dizel ve havacılık yakıtına stratejik destek

Yaklaşık 2,3 milyar ABD dolarının (3,2 milyar Avustralya doları) ise devlet mülkiyetinde yakıt güvenliği rezervi oluşturulmasına ayrılacağı belirtildi. Söz konusu rezervin özellikle dizel ve havacılık yakıtı başta olmak üzere uzun vadeli arz güvenliğini desteklemesi amaçlanıyor.

Öte yandan hükümet, ülkenin yakıt rafineri kapasitesinin artırılmasına yönelik fizibilite çalışmalarına da yaklaşık 7,2 milyon dolar (10 milyon Avustralya doları) kaynak ayıracağını açıkladı.