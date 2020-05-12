İthalata ek vergi ihracatçıyı sevindirdi

12 Mayıs 2020

Aralarında altından ve kıymetli taşlardan mücevherat, buzdolabı ve derin dondurucular, bulaşık makineleri, çamaşır makineleri, split klimalar, ocak ve yemek pişirme cihazları, yer kaplama ve döşemeleri, yapışkan bantlar, bazı spor malzemeleri ve kilitlerin bulunduğu çeşitli ithal ürünlere 30 Eylül'e kadar yüzde 30'a varan oranlarda ilave gümrük vergisi uygulanacak. İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararı, yerli üretim yapan sanayiciler ve ihracatçılar tarafından olumlu karşılandı.

Son derece doğru bir adım

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçılar Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Öztiryaki, “Türkiye’nin üretebildiği ürünlerin ayrıca ithal edilmesinin gümrük vergisi ile kısıtlanması sanayimiz ve ihracatçımız açısından doğru bir adım. Bazı hammaddelere ek gümrük vergisi gelmişti, çeşitli ürün gruplarına da gelmiş olması yerinde bir karar oldu. Ocak ve pişirme cihazları, su filtreleri, turbo kompresörleri, metalden eşyalar, bakır örme halatlar, bakır teller, el aletleri, endüstriyel kilitler ve beyaz eşya özelinde halihazırda yerli üretim yapıp dünyanın dört bir yanına ihraç eden sanayimiz ve sektörlerimiz var. Bu karar, ihracatçımızın iç pazarda da güçlenmesine vesile olacaktır. İDDMİB olarak doğru bir adım olarak değerlendiriyoruz” dedi.

‘Made In Türkiye’ zamanı

Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği (HISİAD) Başkanı Çetin Tecdelioğlu da, alınan kararı şu cümlelerle değerlendirdi: “Devletimizin almış olduğu bu kararı yerli üreticimizin fırsata çevirmesi gerekiyor. Bugüne kadar ithal edilen ürünlerin bundan böyle yerli üretilebilmesi için bir fırsat doğdu. Bunu iyi değerlendirmemiz lazım. Şu an tüketimle ilgili azalan talepleri ürün çeşitliliğimizle artırmalıyız. Bize düşen görev daha fazla yerli üretim. Hırdavat sektörü özelinde bununla ilgili bir süredir çalışmalar yapıyorduk. Neleri, neden ithal ediyoruz? Bu konuyu ciddi manada masaya yatırmamız gerekiyor. Bunlar üzerinde yerli üretilebileceklerin miktarını çıkarıp yerli üretimde atağa kalkmamız lazım.”

Armatür Derneği Başkanı Gökhan Turhan ise, katma değeri yüksek ihracata vurgu yaptı: “ Bazı ürün grupları için ilave gümrük vergisinin getirilmesi yerli üreticimiz açısından olumlu bir gelişme oldu. Daha fazla yerli üretim, daha fazla ihracat için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İlave vergi getirilen ürünler ülkemizde dünya standartlarında üretilip dünya pazarlarına ihraç ediliyor. Şimdi katma değeri yüksek ihracat zamanı. Bu karar, ar-geye yatırım yapan ve odak noktasında yerli üretim ve ihracat olan sanayicimiz için kritik öneme sahip. Bu fırsatı çok iyi değerlendirmeliyiz.”

Diş Malzemeleri Sanayici ve İş Adamları Derneği (DİŞSİAD) Başkanı Erkan Uçar ise, "Devletimizin almış olduğu bu karar yerli üretimi ve ihracatı hedef belirlemiş sektörler için büyük bir fırsat niteliğinde. İki yıl sonrasında 1 milyar dolar büyüklüğe ulaşmayı hedefleyen, yüzde 40 yerlilik oranını da aynı şekilde odak noktasına koyan sektörümüzün bu fırsatı çok iyi değerlendireceğini düşünüyorum. Çin, virüs sonrasında dünyanın tek tedarikçisi olmayacak. Şimdi ve bundan sonrası için dünya pazarlarında daha fazla 'Made in Türkiye' dönemi başlayacak." dedi.

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