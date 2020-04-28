İthalata ‘Kırmızı Hat’ freni

28 Nisan 2020

Aysel YÜCEL

Gümrüklerde dün itibarıyla Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YYS) ve diğer ayrımlar yapılmadan tüm ithalat beyannameleri eşyanın evrakları ile birlikte kendisinin de fiziki olarak kontrole tabi tutulduğu ve ‘Kırmızı Hat’ta yönlendirilmeye başladı.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Derneği Başkanı Mehmet Altay Yeğin, “Gerçekleştirilen bu hamleler dış ticareti canlandırır ve teması en aza indirir” derken, Gümrük Müşaviri İlhan Bulut da gümrük işlemlerine muhatap olan her firmayı yakından ilgilendiren bu uygulamanın öngörülebilir bir süre için canlı ve cansız varlıklarla teması önemli ölçüde ortadan kaldıracağını ifade ederek, “Bu dönemde alınmış radikal, radikal olduğu kadar da faydalı bir karar” dedi.

İthalatta işlemler kilitlendi

Sektör temsilcileri, dün itibarıyla tüm Türkiye’de ithalatın neredeyse durma noktasına geldiğini dile getirdi. Ticaret Bakanlığı, gümrüklere gelen eşyaların ithalatında fiziki kontrol yapılarak eşyanın ithaline izin verilmesini ifade eden Kırmızı Hat uygulamasını tüm eşyalara yayınca, gümrüklerin kilitlendiği aktarıldı. Normalde Türkiye’de ithalatta yüzde 12-13 civarında olan Kırmızı Hat oranının neredeyse yüzde 100’e çekilmesiyle ilaç, hammadde, gıda ürünleri gibi kritik ürünler dahil hiçbir ürün ithal edilemediği belirtildi.

20 konteynerin 1 gün beklemesi bin dolar!

Yetkilendirilmiş Yükümlü Derneği Başkanı Mehmet Altay Yegin, gerçekleştirilen bu uygulamanın zamansız bir uygulama olduğunu dile getirerek, “Bir an önce kriterin kaldırılması ve sistemin eksiye dönmesini bekliyoruz” dedi. Gümrük Müşaviri İlhan Bulut da uygulamanın gümrüklerde çok büyük bir bir yoğunluğa neden olduğunu dile getirerek, "Bu karışıklığın kısa sürede giderileceğini umuyoruz 20 konteynerin bir gün limanda beklemesinin bin dolar maliyeti var” dedi.

İthalatçının kulağı Ankara’da

Ticaret Bakanlığı’ndan gelen şifahi talimatla 1 Mayıs 2020'ye kadar şu uygulamalar geçerli olacak: “İthalatta eşyanın kontrolünü yapan muayene memurları, minimum seviyeye indirilecek ve ihracata kaydırılacak; işlemleri yapacak personele idari izin verilmeyecek. İthalatta mesai kabul edilmeyecek. Gümrüğe gelen eşyaların kimyevi tahlil işlemleri yavaşlatılacak. Tescilli ithalatlar da Sarı Hat'lar, Kırmızı Hat’ta çevrilecek; yeni tescilleri de Ticaret Bakanlığı bünyesindeki risk analizi birimince otomatik olarak Kırmızı Hat'ta atılacak.”

Sanayiciler, fiilen 4 Mayıs'a kadar gümrüklerden çekilememesiyle, üretim bantlarında hammadde bekleyen fabrikalar ciddi sıkıntı yaşayacağı gibi, ithal edilen ürünler için büyük miktarlarda demoraj ve ardiye ücretleri ödeneceği, ayrıca diğer ülkelerin de Türkiye’ye benzer tedbirler uygulamaları da gündeme gelebileceği endişesini paylaştı. Sorunun çözümü için sanayicilerin, ithalatçıların kulağının Ankara’da olduğu vurgulandı.