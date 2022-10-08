İthalatta dampinge karşı önlemler sürecek

Çin ve Vietnam menşeli bazı motosiklet parçaları ile Çin menşeli demir veya çelikten belirli boru bağlantı parçaları ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemlerin devam etmesine karar verildi.

Ticaret Bakanlığının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin tebliğleri, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Çin ve Vietnam menşeli, motosikletlerde kullanılan kauçuktan iç ve dış lastiklerle bazı tekerlekler ve parçalarının ithalatı ile Çin menşeli demir veya çelikten belirli boru bağlantı parçaları ithalatına yönelik başlatılan nihai gözden geçirme soruşturmaları tamamlandı.

Soruşturmalar sonucunda, mevcut önlemlerin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptandı.

Bu çerçevede, söz konusu ürünler için yürürlükte olan dampinge karşı önlemlerin uygulanmaya devam edilmesi kararlaştırıldı.