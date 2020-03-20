İthalatta gözetim ve koruma önlemleri yürürlükte

20 Mart 2020

ANKARA(DÜNYA)- Yerli üreticilerin başvurusu üzerine, Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8432.29.90.00.19 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu(GTİP) ‘diğer çapa makineleri’ ürününe yönelik, yürürlükteki dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açıldı. Bu ürün için CIF bedelinin yüzde 49.49’u ile yüzde 92.25’i oranında dampinge karşı kesin önlem uygulanıyor.

Kamboçya Krallığı menşeli/çıkışlı 55.08, 55.09, 55.10, 55.11 (5509.52, 5509.61, 5509.91 ve 5510.20 GTİP hariç) GTİP’li ı “sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler (kesik elyaf ipliği)” ithalatında önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açıldı.

8413.60.31.90.11 GTİP’li taşıtlar için hidrolik yağ pompası ithalatında, kg fiyatı 15 doların altında olanlar için, ileriye yönelik gözetim uygulaması yapılacak.

Artan tarife kontenjanları dağıtılacak

Ticaret Bakanlığı, 30 Aralık 2019’da yayınlanan Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca 10 ürün için açılan tarife kontenjanının kullanılmayan kısmının dağıtma kararı aldı.

Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğe göre, 2710.19 GTİP’li hidrokarbon ( 50 bin ton), 2914.19 GTİP’li asetilaseton (bin 100 ton), 2915.21 GTİP’li asetik asit (52 bin 995 ton), 2932.20 GTİP’li epsilon-kaprolakton için 760 ton, 3806.10 GTİP’li reçine asidi(15 bin 420 ton), 3815.90 GTİP’li katalizör(450 ton), 8507.60 GTİP’li lityum iyon pil (50 bin adet), yine 8507.60 GTİP’li lityum iyon akümülatör (2.5 milyon adet), 8507.60.00 GTİP’li akümülatör (46 bin adet), 8529.90 GTİP’li LED diyotlu baskı devre kartı (40 milyon adet).