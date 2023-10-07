İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ yayınlandı

Çin, Hindistan ve Vietnam menşeli bazı tür transmisyon kolanları türleri için nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi.

​​​​​​​Ticaret Bakanlığınca hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yerli üretici Bando Kayış AŞ tarafından yapılan ve V Kayışı Lastik Ltd. tarafından desteklenen başvuruya istinaden Çin, Hindistan ve Vietnam menşeli "dış çevresi 60 cm'yi geçen fakat 180 cm'yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar) olan (V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları", "dış çevresi 180 cm'yi geçen fakat 240 cm'yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar) olan (V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları" ve "yalnız kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar) olan (V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları" ürünlerine yönelik yürürlükteki dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılması kararlaştırıldı.