İthalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin yeni damping tebliğleri yayımlandı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bakanlık olarak, uluslararası ticaret kuralları çerçevesinde yürütülen soruşturmalar sonucunda, yerli üreticilerimiz haksız rekabete karşı güçlü bir şekilde korunmakta; dampingli ithalattan kaynaklanan haksız ticaretin ve zararın önüne geçilmektedir. Bu kapsamda, hâlihazırda 130 adet dampinge ve sübvansiyona karşı tedbirler alınmıştır. Ayrıca 9 üründe 14 adet nihai gözden geçirme soruşturmamız ve 9 üründe 23 adet damping soruşturmamız devam etmektedir.

Soruşturmalar nasıl başlatılıyor?

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkındaki Mevzuat çerçevesinde, şikâyet üzerine veya gerektiğinde re’sen yapılabilen inceleme sonucunda, dampinge konu olan ithalatın ve bu ithalattan kaynaklanan maddi zararın varlığı konusunda yeterli delillerin bulunması durumunda soruşturma açılabilmektedir.

Yeni tebliğler yayımlandı

Bu çerçevede, ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin; 2025/7, 2025/8, 2025/9 ve 2025/10 sayılı tebliğler yayımlandı. İlgili tebliğlerle başlatılan soruşturmalar, aynı konuya ilişkin mevzuat çerçevesinde yürütülecek olup, soruşturmaya ilgili taraf olarak katılmak isteyenlerin Tebliğ’de belirtilen süreler içerisinde Ticaret Bakanlığı’na başvurmaları gerekmektedir. Soruşturma tamamlanana kadar mevcut dampinge karşı önlem yürürlükte kalacaktır.

2025/7 sayılı tebliğ: Sentetik veya suni devamsız liflerden iplikler:

İthalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin 2025/7 sayılı tebliğ çerçevesinde; Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya Cumhuriyeti, Hindistan Cumhuriyeti, Malezya, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Tayland Krallığı ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti menşeli “sentetik veya suni devamsız liflerden iplikler (kesik elyaf ipliği)” ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerin gözden geçirilmesine yönelik olarak yerli üreticiden alınan başvurunun değerlendirilmesi neticesinde bir nihai gözden geçirme soruşturması başlatılmıştır.

2025/8 sayılı tebliğ: Güneş paneli bağlantı kutuları:

İthalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin 2025/8 sayılı tebliğ çerçevesinde, yerli üretim dalı tarafından yapılan başvuru üzerine Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “güneş panelleri için bağlantı kutuları” ürününün ithalatına yönelik olarak bir damping soruşturması başlatılmıştır.

2025/9 sayılı tebliğ: Sodyum glukonat:

İthalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin 2025/9 sayılı tebliğ çerçevesinde, yerli üretim dalı tarafından yapılan başvuru üzerine Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “sodyum glukonat” ithalatına yönelik olarak bir damping soruşturması başlatılmıştır.

2025/10 sayılı tebliğ: Fotovoltaik panel çerçeveleri:

İthalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin 2025/10 sayılı tebliğ çerçevesinde, yerli üretim dalı tarafından yapılan başvuru üzerine Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “fotovoltaik paneller için alüminyum çerçeveler” tanımlı ürün ithalatına yönelik olarak bir damping soruşturması başlatılmıştır.

Ticaret Bakanlığı, adil olmayan uygulamalara ve haksız rekabete karşı yerli üretimin , milli üretimin yanında yer almaya ve istihdam hedefleri doğrultusunda ithalat politikalarını etkin bir şekilde düzenlemeye devam etmektedir."