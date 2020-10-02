'İthalatta kısıtlamayı anlayışla karşılıyoruz'

02 Ekim 2020

VAHAP MUNYAR

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, hükümetin ek vergilerle bazı ülke ve ürünlerde ithalatı frenlemeye yönelik adımlarını, “Pandemi sürecinde hemen her ülke yerli kaynakların kullanımına odaklanıyor. Türkiye’nin menfaatleri çerçevesinde yerli ürünlere odaklanılmasını anlayışla karşılıyoruz” dedi. DEİK Başkanı Nail Olpak, bir grup gazeteciyle görüntülü platform üzerinden düzenlediği sohbet buluşmasında şu mesajları verdi:

MÜTEKABİLİYET: Artık birçok ülke, tarife içi ya da tarife dışı bazı spesifik ürünler için ek gümrük vergileri koyuyor. İthalat stratejisi ve yerli ürüne yönelme politikaları açısından bu yaklaşımı anlayışla karşılıyoruz. Bu konuya mütekabiliyet ve ülkemizin menfaati açısından bakıyoruz. İthalatı azaltarak Türkiye’nin menfaatleri çerçevesinde yerli ürünlere odaklanması gayet makul bir tutum. Türkiye, yerli kaynaklara yönelen son derece doğru bir pozisyon alıyor. Biz bu yaklaşımı destekliyoruz.

TİCARİ DİPLOMASİ: DEİK olarak ticari diplomasi faaliyetlerimiz yürütürken, siyasi sorunların ticarete yansımalarını aşmak için de görüşmeler yapıyoruz. Türk iş dünyası adına, her ülke ile yeni ticari koridorlar açacak çalışmalar yürütüyoruz. Kendi alanımız içerisinde kalarak, çözüm anlamında üzerimize düşen görevleri yerine getiriyor ve küresel ölçekli temaslarımızı sürdürüyoruz. Örneğin bir üyemiz, sorun yaşadığımız ülkelerden biri ile görüşmek, ikili ticaretimize katkı sunmak üzere şu an yurt dışında.

AFRİKA İŞ FORUMU: Pandeminin başlamasının ardından, faaliyetlerimizin yüzde 95’ini online yürütüyoruz. COVID-19 döneminde yaklaşık 1000 online toplantı ve organizasyon gerçekleştirdik. Bir ilki daha gerçekleştirmeye hazırlanıyoruz. 8-9 Ekim 2020'de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan’ın katılımlarıyla, “Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu”nu sanal platformda gerçekleştireceğiz. Türk ve Afrika iş dünyalarının zirvesini, ilk kez dijital bir organizasyon ile daha fazla ticaret için buluşturacağız. Foruma, Afrika’dan 10 bakan (Çad, Gambiya, Gabon, Kamerun, Kongo, Moritanya, Nijer, Ruanda, Somali ve Zimbabve) katılacak.

EKONOMİK AKTİVİTE DURURSA KAOSOLUR



• DEİK Başkanı Nail Olpak, COVID-19 sürecinin başından beri ekonomik aktivite konusundaki tavırlarının aynı olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Sağlık ve insan hayatı birinci önceliğimiz. Ancak ekonomik aktiviteyi sürdürmezsek, bu durumun olumsuz etkisi hane halkına yansır. Bu da kaosa götürür. DEİK olarak, pandemi sürecinin en başından beri, kontrollü bir şekilde çarkların optimal seviyede dönmesi gerektiğini belirttik. Hâlâ aynı fikirdeyiz."

İSRAİL’LE TİCARET ARTARAKSÜRÜYOR



• DEİK Başkanı Nail Olpak, bir soru üzerine İsrail'le ticari ilişkiler konusunda şöyle konuştu: "İsrail ile ticari anlamda sadece yüzde 1'lik bir düşüş yaşamışız. Üstelik 5 milyar dolarlık ikili ticaret hacmimiz yüzde 60'a yüzde 40 gibi bir denge içinde. Yani, ihracatta artıdayız. Ekonomik ilişkilerimiz artarak devam ediyor."



LİBYA POLİTİKAMIZ TİCARETE YANSIYOR



• DEİK Başkanı Nail Olpak, Fransa ile ticari ilişkiler konusunda şu yorumu yaptı: "Fransa'ya ihracatımızda yaklaşık yüzde 21'lik bir düşüş yaşadık. Burada Türkiye'nin, Libya ve Afrika'da izlediği politikanın, ticarete de yansıdığını düşünüyoruz. Doğal bir menfaat çatışması söz konusu. Özellikle, Fransa'nın Afrika'daki etkisini baz alırsak, bu durumdan Fransa'nın rahatsızlık duyması da oldukça normal."

SUUDİ ARABİSTAN’DA EN ÇOK ETKİ MÜTEAHHİTLİK ALANINDA



• DEİK Başkanı Nail Olpak, Suudi Arabistan'ın dış ticarette Türkiye'ye yönelik tavrı konusunda şu değerlendirmeyi yaptı: "Ambargo getirildiği söylentileri var. Ancak ne firmalarımızdan, ne de Suudi devlet makamlarından henüz resmi bir açıklama yok. Suudi Arabistan'a ihracatımızda yüzde 17 civarında bir düşüş var. Suudi firmalar ve bölgeyle ticari ilişkisi bulunan iş insanlarımızla yaptığımız görüşmelerde, Suudilerin kendi ifadeleriyle; yerli ürün kullanımına yöneldikleri ifade ediliyor. Burada Türk iş dünyası ve özel sektör için en önemli alan yurt dışı müteahhitlik ve projeler. Türkiye'nin bu ana sektörlerden pay alma oranına baktığımızda, ürün ihracatından ziyade en çok etkileneceğimiz alan müteahhitlik."