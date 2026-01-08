İthalatta yeni dönem: Denetimler sıkılaştırıldı, kurallar güncellendi

Ticaret Bakanlığı, 2026 yılına ilişkin Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri’nde kapsamlı değişikliklere gitti. İthalat aşamasında ürün güvenliği denetimlerini düzenleyen Tebliğler, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Denetim süreçleri yeniden düzenlendi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, oyuncaktan makineye, tekstilden kimyasallara, tıbbi cihazdan yapı malzemelerine kadar pek çok ürün grubunun insan sağlığına, çevreye ve tüketici güvenliğine uygun şekilde ülkeye girişini sağlamak amacıyla denetim süreçleri yeniden düzenlendi. Tebliğler, kamu kurumları ile özel sektörün görüşleri doğrultusunda her yıl güncelleniyor.

Makine ürün grubuna özel tebliğ

2026 yılı düzenlemeleri kapsamında, denetimlerin daha etkin yürütülmesi amacıyla makine ürün grubuna özel ayrı bir Tebliğ hazırlandı. Makinaların İthalat Denetimi Tebliği ile bazı GTİP listeleri için ön izin uygulaması getirildi, belirli makine ürünleri yeniden kapsam altına alındı. Ayrıca, geçiş süreci muafiyetleri 1 Ocak 2026’dan önce yola çıkan ürünlerle sınırlandırıldı.

Yeni düzenlemeyle, kapsam dışı beyanlarının doğrudan TAREKS sistemi üzerinden yapılabilmesine imkan tanınırken, geçici ithalat rejimi kapsamındaki tıbbi cihazlar da denetim kapsamına alındı. Denetime tabi tüketici ürünlerine ilişkin mevzuat şartları Tebliğlere yansıtılarak uygulamada netlik sağlandı.

Yeşil Mutabakat hedefleri doğrultusunda, tekstil ve hazır giyim sektörlerinde döngüsel ekonomiyi desteklemek amacıyla kullanılmış tekstil eşyasının ithalatına sınırlı ve kontrollü şekilde izin verildi. Bu ürünlerin yalnızca üretimde hammadde olarak kullanılmak üzere, yetkili ve sertifikalı tesisler tarafından ithal edilebileceği belirtildi.

9 kimyasal maddenin ithalatı yasaklandı

Öte yandan, çevre ve insan sağlığı açısından risk taşıdığı değerlendirilen 9 yeni kimyasal maddenin ithalatı yasaklanırken, bazı istisnai kullanımlar kontrol altına alındı. Uluslararası Gözetim Kuruluşlarına ilişkin düzenlemelerde ise, gözetim faaliyetlerinin eğitimli ve yetkili personel tarafından yürütülmesine olanak sağlandı.