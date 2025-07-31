İthalatta yeni düzenleme: Buz yapma makinelerine gözetim

Ticaret Bakanlığı, kilogram başına birim gümrük kıymeti 16 doların altında olan buz yapma makinelerinin ithalatına gözetim uygulaması getirdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, söz konusu ürünler ancak Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilebilecek.

Uygulama ileriye dönük olarak yürütülecek ve ithalat işlemleri bu belgeye bağlanacak.