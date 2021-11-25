İTHİB Başkanı Öksüz: Döngüsel ekonominin en başarılı limanı Türkiye olacak

Geçen yıl 350 milyar dolarlık ihracat değerine ulaşan dünya tekstil sektörü büyük bir dönüşümden geçiyor.

Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın da etkisi ile sürdürülebilirliğin daha da önem kazandığı sektörde Türkiye’nin önemli oyunculardan biri olduğunu ifade eden İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, küresel ticarette döngüsel ekonomi modelinin en başarılı limanının Türk tekstil sektörü olacağını belirtti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurulu ile Orbit Consulting stratejik ortaklığında ve Kipaş Mensucat ana sponsorluğunda organize edilen Sustainability Talks İstanbul, Zorlu PSM’de hibrit olarak düzenlendi.

Etkinliğin sektörde farkındalığı artırıp bilgi paylaşımını sağlamaya yönelik ilk ve tüm tarafları bir araya getiren kapsamlı bir etkinlik olduğunu vurgulayan Öksüz, “Sustainability Talks İstanbul Konferansı, Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurulu olarak Temmuz ayında açıkladığımız eylem planı kapsamında; sektörde farkındalığı artırıp bilgi paylaşımını sağlamaya yönelik ilk ve en kapsamlı faaliyet olarak hayata geçti. Türkiye İhracatçılar Meclisimizin öncülüğünde gerçekleştirdiğimiz ‘Tekstil Sektörü Sürdürülebilirlik Eylem Planı’ ile sektörümüzde kalıcı bir dönüşüm sağlayarak küresel ihracattaki pazar payımızı daha da artırmayı ve Avrupa Yeşil Mutabakatı normlarına üst düzey uyumu hedefliyoruz. Tekstil sektörü olarak sürdürülebilirlik konusunu bir tercih değil, zorunluluk ve sorumluluk olarak görüyoruz. Türk tekstil sektörü olarak sürdürülebilirlik konusunda yarattığımız farkındalıkla, enerji verimliliği, sıfır atık prensibi, geri dönüşüm yaklaşımı ile küresel ticarette döngüsel ekonomi modelinin ve Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın en başarılı limanı olacağımızın altını çiziyoruz.” diye konuştu.

“Sorumluluk, hem üretici hem marka hem de insanda”

Sustainability Talks kazanımlarının sadece sektör özelinde değil tüm sektörlere öncü ve örnek olacağını belirten Ahmet Öksüz, şöyle devam etti: “Türk tekstil sektörü sürdürülebilirlik konularının tüm ayrıntılarıyla ele alınacağına ve yapılan çalışmaların daha da benimseneceğine gönülden inanıyorum. Uluslararası alanda da yakından takip edilen konferansımız global moda endüstrisini, Türk tekstil üreticilerinin sürdürülebilirlik başlığına ne kadar önem verdiğini de kanıtlamış olacak. Gelecek nesiller için yaşamı sürdürülebilir biçimde iyileştirmek hepimizin görevi. Bu kapsamda ortaklık ruhuyla ilerlemenin gerekli olduğunun bilincindeyiz. Bu sorumluluk, sadece üreticinin değil, aynı zamanda global markaların ve hatta tüketicilerin de ortak sorumluluğu. Dünyamızı ancak el birliği ile hareket ederek sürdürülebilir kılabiliriz.” dedi.

Sektörel eylem planları hazırlanıyor

Etkinliğin açılışında konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de haziran ayında “Dünyayı tüketmeden, dünya için üretmek” mottosu ile hazırladıkları TİM Sürdürülebilirlik Eylem Planı yol haritasını hatırlatarak, sektörel eylem planlarının hazırlanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Gülle, “İlk Sektörel Eylem Planımızı 12 Temmuz’da tekstil sektörümüz için açıkladık. TİM Sürdürülebilirlik Eylem Planımızdaki 12 ana hedefle çıktığımız bu yolda sürdürülebilirlik noktasında ülkemizi markalaştırarak, “Her Alanda Sürdürülebilir Türkiye” hayalimizi gerçekleştireceğiz. Türkiye’nin en önde gelen sürdürülebilir faaliyeti ihracattır. İhracatçılar sürdürülebilirlik kavramını en iyi bilen neferlerdir. Bu sebeple kalan hedeflerimizi de adım adım gerçekleştirip ülkemizin üretim ve ihracatını sürdürülebilir bir şekilde yarınlara daha güçlü bir şekilde taşıyacağız.” diye konuştu.

TİM’den karbon ayak izini ölçecek yöntem

Kurumsal karbon ayak izi çalışmalarından bahseden İsmail Gülle, şunları söyledi: “Şirketlerin kurumsal karbon ayak izini bilimsel yöntemlerle ölçmesini sağlayacak araç ve yöntemleri de TİM olarak sunacağız. Devletimizin bu konuda yeni teşvik mekanizmaları oluşturmasını sağlamak adına gerekli girişimlerde bulunuyoruz ve bulunmaya devam edeceğiz. Sanayide döngüsellik ve ileri kazanımla beraber, ekonomimize değer katmayı ana hedeflerimizden biri olarak belirledik. Döngüsel Ekonomi Eylem Planı ve Avrupa Yeşil Mutabakatı odağındaki AB fonlarından ihracatçılarımızın daha fazla yararlanmasını sağlamayı hedefliyoruz. IPA Sürdürülebilir Endüstri dönüşümü kilit sektörlerinin desteklenmesi projemiz Avrupa Komisyonu’nun desteğini alan iki projeden biri oldu.”