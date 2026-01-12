İTHİB Yönetim Kurulu Üyesi Gülle: 2026’yı geçersek bize daha kurşun işlemez
İTHİB Yönetim Kurulu Üyesi ve İSO Meclis Üyesi İsmail Gülle, enflasyonla mücadelenin Çin ile mücadeleden daha zor geçtiğini dile getirdi. Gülle, “2026’yı geçersek daha bize kurşun işlemez” mesajı verdi.
İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Gülle, mevcut durum itibarıyla ihracatçının ve ihracatın keyifli bir dönemden geçmediğini ifade etti. Mevcut durumu "Yüzde 50 kapasite ile çalışıyoruz ama full çalışıyoruz” şeklinde ifade eden Gülle, “Keyifli günlerimiz vardı, bunu inkar etmiyoruz. Ancak bu zorlu süreç uzun sürdü ve her geçen sene daha da zorlaşıyor. İşin sonuna doğru gittikçe enflasyon üzerindeki baskı yoğunlaşıyor ve bu baskı doğrudan ya da dolaylı olarak bize yansıyor. İhracatçı olarak her halükarda ihracatımızı yapmaya çalışıyoruz ama evet, çok keyifli değil” dedi.
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) önceki dönem başkanı da olan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Üyesi ve İTHİB Birliği Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Gülle, DÜNYA Gazetesi YouTube TV’de sorularımızı yanıtladı. İhracat açısından en keyifli dönemin 2021 senesi ve sonraki iki yıl olduğunu dile getiren Gülle, “Pandemiyle yavaşlayan dünyanın tekrar hareketlenmesiyle birlikte hemen hemen bütün sektörlerde büyük bir hareketlilik oldu. Dünya vahşi bir taleple karşı karşıya kaldı. Hem kazanç hem yoğunluk hem de yatırım açısından en yüksek büyümeyi yakalandı. Ancak sonrasında başlayan enflasyonist dönem ve alınan kararlar, ekonomiyi soğutmaya ve talebi daraltmaya yönelik mali disiplin süreci işleri zorlaştıdı” ifadelerini kullandı.
“Kendi Çin’imizi yarattık”
Gülle, “Sektörlerde bir “Çin korkusu” hakim. Türk tekstilinde ve sanayisinde Çin’den gelen bir akın endişesi var mı?” şeklindeki sorumuz üzerine, şunları söyledi: “3-5 sene önce olsaydı bu sorunun cevabı ‘evet’ olurdu. Ama artık biz ‘kendi Çin’imizi’ yarattık. Şu anda yaşadıklarımız, bizi Çin’in etkisinden daha fazla yıprattı. Üretimde, maliyetlemede ve satışta çok ciddi süreçler yaşanıyor. Şu andaki yaşadıklarımızın üstüne Çin sadece ekstra olur. Çin’in etkisiyle mücadele edebiliyorduk ama enflasyon etkisiyle mücadele edemiyoruz. Çin ile rekabette tek parametreye bağlı kalıyorduk, şimdi her faktörle uğraşıyoruz. Bu durum geleceği sorgular hale getirdi.”
“Büyük hedefleri biraz erteledik”
2026 için ise umutlu olduklarını fakat umutların küçüldüğünü dile getiren İsmail Gülle, “2026’daki büyük hedeflerimizi biraz erteledik. Şu anki amacımız mevcudiyetimizi devam ettirmek ve 2026’yı geçmek. 2026’yı geçersek bize daha kurşun işlemez. 2026, enflasyonist dönemin belki de en zorlu yılı olacak. Enflasyonu tek haneye düşürme ile ilgili çok daha sıkı bir dönem bizi bekliyor. Hem dış piyasalarda hem de içeride büyük etkiler var. Ancak inanmak istiyorum ki, 2026’nın ikinci yarısından itibaren ertelenmiş talebin gelmesi, jeopolitik düzelmeler ve pazarlarımızdaki iyileşme işaretleriyle piyasanın canlanacağı beklentisi bizi umutkâr kılıyor" öngörüsünde bulundu.
“Ölülerin kimseye faydası yok destek yaşarken lazım”
Yaşanan sorunlar ve sıkıntılarla birlikte ihracatçının yalnız olmadığını ve kamu cephesinden imkanlar el verdiğince destek gördüğünü vurgulayan İsmail Gülle, “Biz bu yolu yalnız yürümedik, yanımızda hep devletimiz vardı. İhracatçı ne istediyse karşılığını aldı. Ancak bugün durumu net ifade etmek zorundayız. Eskiden maliyet kalemlerimiz hammadde, enerji ve işçilik sırasıyla giderken; bugün hammadde, işçilik ve enerjiye dönüştü. Bu bütün aritmetiğimizi bozdu. Devlet yine destek olacak, yine çözüm üretecek ve bu sektörleri ayakta tutacak. Çünkü ölülerin kimseye faydası olmaz, canlıyken destek vereceksiniz. Kapanıp gittikten sonra bir anlamı kalmıyor” dedi.
“Kazandığımız yine yatırıma, üretime gitti”
Sanayicinin şikayetleri gündeme geldiğinde "Zamanında çok kazandınız, ona sayın" yorumları yapılıyor. Gülle'ye bu eleştiriyi nasıl karşıladıklarını sorduğumuzda, "Biz sanayiciyiz, ihracatçıyız. Vergisi ödenmiş kazanç kutsaldır. O paralar ya yatırıma gitmiştir ya da büyümeye. Bunu 'kazandığınıza sayın' şeklinde görmek, Türkiye'nin 250-300 milyar dolarlık büyük hedeflerini küçültür. Biz o 169 milyar dolardan 245 milyar dolara çıktığımız dönemdeki ivmeyi ve heyecanı tekrar yakalamalıyız. O dönemde en ücra köylerde bile 'Nasıl ihracat yaparım?' diyen bir heyecan vardı, bunu kaybetmemeliyiz.
“Kırgın değilim hizmete hazırım”
İsmail Gülle, 2022 yılına kendi birliğinde seçimleri kazanmasına rağmen ikinci kez TİM Başkanlığı'na aday olabilmek için sektör kurulu seçimlerinde diğer bölge birliklerinin başka adayları desteklemesi sonucu başkan veya başkan yardımcısı seçilemedi. Gülle'ye, o döneme ilişkin sektöre bir kırgınlığı olup olmadığını sorduğumuzda şunları anlattı: "Türkiye için çok önemli bir dönemde, pandemi gibi zorlu bir süreçte çok önemli işler yaptık. İhracatımızı 2 yılda 60 milyar doların üzerinde artırdık. Biz bu işi aşk ile yaptık, bu bir hizmet yarışıydı. Bir kırgınlığım yok. Kalbimi bir kırgınlık biriktirerek kirletmek yerine, tertemiz tutup yeni projelerle yola devam ediyorum. Bu duygu beni hep yarına hazır tuttu. İlk günkü heyecanla ve hazırlıkla, bu hizmet yarışında ülkemize hizmet etmeye her zaman hazırız.”