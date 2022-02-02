İTK Başkanı Önel: Girdi maliyetleri arttı, işletmelerin ömrü kısaldı

Son aylarda üst üste gelen zamları değerlendiren İstanbul Tüccarlar Kulübü (İTK) Başkanı İlker Önel, ocak ayında girdi maliyetlerinde ciddi sıçramalarla beraber başta elektrik, doğalgaz ve otoyol ücretlerine gelen zamların yanı sıra mazottaki fiyat artışlarının girdi maliyetlerini önemli ölçüde artırdığına dikkat çekti. Söz konusu artışların birim maliyetlerini yukarı çıkaracağını belirten Önel, bunun enflasyona da yansımasını beklediklerini söyledi.

Birkaç gün sonra enflasyon açıklanacağını kaydeden Önel, “Piyasada, tüketicide yüzde 50, üreticide yüzde 100 beklentisi dillendiriliyor." dedi.

“İşletmelerin ömrü kısaldı”

Geçen yıl özellikle Ekim, Kasım ve Aralık aylarında TL'de yaşanan değer kaybının özellikle küçük ve orta boy işletmelerde önemli bilanço hasarlarına neden olduğunu söyleyen Önel, “Bu sorunlara işletme sermayesi sorunları da eklenince sıkıntı arttı. TOBB'un verilerine bakıldığında, Aralık'ta açılan şirket sayısı yüzde 4,1 azaldı. Kapanan şirket sayısı ise yüzde 145 arttı. Artan maliyet artışları yanında ciddi bir işletme sermayesi sıkıntısı yaşanıyor. Maliyet artışları ile birlikte işletme sermayesindeki azalış şirketlerin ömrünü kısaltıyor.” şeklinde konuştu.