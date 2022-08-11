İTO, 9 Kasım'da seçime gidiyor

MERVE YİĞİTCAN

İstanbul Ticaret Odası’nda (İTO) seçim tarihi belli oldu. 640 bini aşkın üyesi bulunan odanın Ağustos ayı olağan meclis toplantısında konuşan İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, seçim tarihini 9 Kasım Çarşamba olarak belirlediklerini açıklayarak seçimin startını vermiş oldu.

Avdagiç, meclis salonunda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: “İTO Meclisi’nin 20’nci döneminin sonuna gelmiş bulunuyoruz. TOBB Kanunu’na göre oda seçimleri 4 yılda bir, 1 Ekim-30 Kasım tarihleri arasında yapılıyor. İTO yönetimi olarak, seçimlerimizi 9 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Seçimin yapılacağı mekânı tespit ettik. Ulaşımı en kolay güzergâh olarak, bugüne kadar en çok tercih ettiğimiz mekân olan İstanbul Dünya Ticaret Merkezi’nde seçimin gerçekleştirilmesini öngörüyoruz. Seçimle ilgili resmî hazırlıklarımız tüm hızıyla ve prosedüre uygun olarak devam ediyor. Tarih ve diğer hususlar resmiyet kazandığı anda sizlere ve kamuoyuna gerekli bilgilendirmeyi yapacağız.”

Avdagiç, seçim takvimiyle ilgili Fatih İlçe Seçim Kurulu’na başvurulacağını, kurulun teyidinin ardından resmi duyurunun yapılacağını sözlerine ekledi.

Şu ana kadar başkanlık için adaylığını açıklayan ilk isim mevcut başkan Şekib Avdagiç olurken, İTO Meclis Üyesi Murat Kalsın da geçtiğimiz günlerde adaylığını duyuran bir diğer isim olmuştu.