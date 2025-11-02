İTO açıkladı: İstanbul'da ekim ayının zam şampiyonu belli oldu!

İstanbul Ticaret Odası (İTO) , ekim ayında perakende fiyat hareketlerine ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, geçen ay İstanbul’da fiyatı en fazla artan ürün kadın kabanı olurken, en fazla düşen ürün oyuncak olarak kayıtlara geçti.

İTO verilerine göre, ekim ayında 336 ana ürünün 227’sinde fiyat artışı yaşanırken, 23 ürünün fiyatında düşüş görüldü.

Kadın kabanı, yüzde 54,39’luk artışla listenin başında yer aldı. Kadın kabanını sırasıyla erkek montu yüzde 51,05, erkek botu yüzde 47,64, kadın botu yüzde 46,48, erkek kazağı yüzde 40,80, kadın montu yüzde 40,02 ve kadın kazağı yüzde 38,36 izledi.

Fiyatı en çok artan diğer ürünler ise yüzde 31,29 ile salatalık, yüzde 30,40 ile çocuk montu, yüzde 23,03 ile fındık içi, yüzde 21,30 ile çarliston biber ve yüzde 19,70 ile erkek ayakkabısı oldu.

Geçen ay fiyatlar kadın ayakkabısında yüzde 19,37, dolmalık biberde yüzde 19,20, balıkta yüzde 19,08 ve sivri biberde yüzde 18,15 arttı.

Fiyatı en çok gerileyen ürün: Oyuncak

Diğer yandan, fiyatı en çok gerileyen ürün oyuncak oldu. Oyuncakta yüzde 15,95’lik düşüş yaşanırken, onu şarap yüzde 14,38, taze fasulye yüzde 13,55, mandalina yüzde 12,81 ve kıvırcık salata yüzde 10,40 izledi.

Ayrıca yüzde 7,05 ile şehirlerarası otobüs bileti ücreti, yüzde 6,46 ile ıspanak ve yüzde 4,41 ile kağıt sofra malzemeleri izledi.

Fiyatı en çok azalan diğer ürünler ise yüzde 3,82 ile havuç, yüzde 3,72 ile limon, yüzde 3,23 ile maydanoz, yüzde 2,86 ile roka, yüzde 1,75 ile erik ve yüzde 1,69 ile tuvalet kağıdı oldu.