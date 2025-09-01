İTO açıkladı! İstanbul'da enflasyon ağustos ayında yavaşladı

İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2025 yılı Ağustos ayı perakende fiyat verilerini yayımladı. İTO'nun açıkladığı verilere göre, İstanbul'da yıllık enflasyon yüzde 40,83 olarak gerçekleşirken, aylık enflasyon ise yüzde 1,84 seviyesinde kaldı.

Eğitim harcamaları öne çıktı

Ağustos ayında fiyat artışlarının en çok gözlendiği harcama grubu, yeni öğretim yılının başlamasının etkisiyle eğitim harcamaları oldu. Bu gruptaki fiyatlar yüzde 14,71 oranında yükseldi. Eğitim harcamalarını sırasıyla alkollü içecekler ve tütün (yüzde 4,77), konut (yüzde 2,48) ve gıda (yüzde 2,28) harcamaları takip etti.

Fiyatları düşen tek kalem giyim ve ayakkabı

Ay boyunca gıda ve diğer temel harcama kalemlerinde artışlar yaşanırken, giyim ve ayakkabı grubunda fiyatlar yeni sezonun etkisiyle geriledi. Bu gruptaki düşüş yüzde 2,95 olarak kayıtlara geçti.

Aylık fiyat değişimleri sektörlere göre şu şekilde sıralandı:

• Eğitim: Yüzde 14,71

• Alkollü İçecekler ve Tütün: Yüzde 4,77

• Konut: Yüzde 2,48

• Gıda ve Alkolsüz İçecekler: Yüzde 2,28

• Eğlence ve Kültür: Yüzde 2,04

• Ev Eşyası: Yüzde 1,42

• Çeşitli Mal ve Hizmetler: Yüzde 1,21

• Haberleşme: Yüzde 0,77

• Lokanta ve Oteller: Yüzde 0,39

• Ulaştırma: Yüzde 0,18

• Giyim ve Ayakkabı: Yüzde -2,95