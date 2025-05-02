İTO açıkladı! İstanbul’da fiyatı en çok artan ve düşen ürünler belli oldu

İstanbul’da 2025 Nisan ayı boyunca perakende fiyatları en fazla artan ve azalan ürünler belli oldu. İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından paylaşılan verilere göre, geçen ay fiyatı en çok artan ürün yüzde 43,97 ile limon olurken, en fazla ucuzlayan ürün ise yüzde 41,15 düşüşle patlıcan oldu.

336 temel üründen 216'sının fiyatı arttı

İTO'nun yayımladığı verilere göre, Nisan ayında indekste yer alan 336 temel ürün arasında 216'sının fiyatı artarken, 46 ürünün fiyatı düştü. Kalan ürünlerde ise fiyat değişikliği yaşanmadı. Veriler, kentteki tüketici eğilimleri ve mevsimsel etkilerin fiyatlara yansımasını ortaya koyuyor.

Fiyatı en fazla artan ürünler neler oldu?

İTO’nun aylık verilerine göre, Nisan ayında gıda ve alkolsüz içecek grubunda yer alan limon, yüzde 43,97’lik fiyat artışıyla listenin başında yer aldı. Limonu; eğlence ve kültür harcamaları grubunda bulunan ücretli dijital abonelikler (yüzde 41,95), kadın çanta (yüzde 36,49), kadın pardösü (yüzde 29,32) ve kadın iç çamaşırı (yüzde 28) gibi giyim ürünleri takip etti.

Kadın elbise fiyatları yüzde 26,37 oranında artarken, konut giderleri içinde değerlendirilen elektrik faturası yüzde 25,36 yükseldi. Diğer dikkat çeken artışlar arasında erkek tişört (yüzde 25,29), kadın ayakkabı (yüzde 23,99), erkek gömlek (yüzde 21,78), kadın gömlek/bluz (yüzde 21,55) ve kadın pantolon (yüzde 18,17) yer aldı.

Cep telefonu kontör ücreti yüzde 16,99 artışla haberleşme grubunda öne çıkarken, kız çocuk elbise (yüzde 13,99), simit (yüzde 13,37) ve sinema-tiyatro bileti (yüzde 12,93) gibi ürünlerde de kayda değer fiyat yükselişleri görüldü.

Patlıcanın fiyatı hızla geriledi

Gıda grubunda yer alan patlıcan, Nisan ayında yüzde 41,15’lik düşüşle fiyatı en çok azalan ürün oldu. Patlıcanı; salatalık (yüzde 32,30), çilek (yüzde 25,19), taze fasulye (yüzde 25,05) ve şehirlerarası otobüs bileti (yüzde 22,94) gibi ürün ve hizmetler izledi.

Yeşil soğan (yüzde 22,23), sivri biber (yüzde 21,41), çarliston biber (yüzde 20,38), dolmalık biber (yüzde 19,87) ve salkım domates (yüzde 14,62) gibi sebzelerde de gözle görülür fiyat düşüşleri yaşandı.

Kabak fiyatı yüzde 13,69 azalırken, kıvırcık salata (yüzde 13,61), erkek bot (yüzde 9,09), set üstü ocak (yüzde 5,78), ıspanak (yüzde 3,46) ve kaymak (yüzde 1,18) da fiyatı gerileyen diğer ürünler arasında yer aldı.