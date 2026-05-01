İTO açıkladı: İstanbul'da nisan enflasyonu belli oldu!

İstanbul'da nisan ayında fiyat artışları devam etti.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından açıklanan verilere göre, kentte perakende fiyatlar aylık bazda yüzde 3,74, toptan fiyatlar ise yüzde 4,32 yükseldi.

İTO'nun 2023=100 bazlı endeksine göre, geçen yılın aynı ayına kıyasla perakende fiyatlarda yüzde 36,83, toptan fiyatlarda ise yüzde 22,28 oranında artış kaydedildi.

En yüksek artış giyim ve ayakkabıda

Aylık bazda en yüksek fiyat artışı yüzde 11,09 ile giyim ve ayakkabı grubunda gerçekleşti. Bu kalemi yüzde 8,80 ile konut, yüzde 6,49 ile haberleşme izledi. Gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 2,57, ev eşyasında yüzde 2,36 artış görüldü.

Diğer yandan bunları yüzde 1,83 ile sağlık, yüzde 1,80 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 1,58 ile lokanta ve oteller, yüzde 0,87 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 0,48 ile ulaştırma, yüzde 0,03 ile eğitim harcamaları grubu izledi.

Eğlence ve kültür grubunda ise yüzde 0,12 oranında düşüş yaşandı.

Mevsim geçişi etkili oldu

Nisan ayında özellikle giyim ve ayakkabı grubundaki fiyat artışlarında mevsim değişiminin etkili olduğu belirtildi. Konut ve haberleşme kalemlerinde kamu kaynaklı fiyat ayarlamaları, gıdada ise mevsimsel etkiler fiyatlar üzerinde belirleyici oldu.

Toptan fiyatlarda lider mensucat

Toptan eşya fiyatlarında en yüksek aylık artış yüzde 10,62 ile mensucat grubunda görüldü. İşlenmemiş maddeler yüzde 9,15, kimyevi maddeler yüzde 7,83 oranında yükseldi.

Bunları yüzde 3,68 ile inşaat malzemeleri, yüzde 3,64 ile yakacak ve enerji maddeleri, yüzde 2,55 ile madenler ve yüzde 1,11 ile gıda maddeleri takip etti.

Yıllık artış ise inşaat malzemelerinde yüzde 32,93, madenlerde yüzde 27,13, gıda maddelerinde yüzde 26,51, yakacak ve enerjide yüzde 21,53, mensucatta yüzde 19,95, işlenmemiş maddelerde yüzde 14,84, kimyevi maddelerde ise yüzde 12,26 oldu.