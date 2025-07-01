İTO açıkladı! İstanbul’un enflasyonu belli oldu!

İstanbul Ticaret Odası (İTO) '2025 HAZİRAN AYI İTO İSTANBUL TÜKETİCİ FİYAT İNDEKSİ' verilerini açıkladı.

Buna göre perakende fiyatlar önceki aya göre yüzde 1,77 oranında arttı. İTO’nun 2023 baz yılına göre hesapladığı İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi’ne göre, 2024 Haziran ayına kıyasla fiyatlar yıllık bazda yüzde 44,38 oranında yükseldi.

En yüksek artış konut harcamalarında

İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi’nde bir önceki aya kıyasla en yüksek artış yüzde 2,70 ile konut harcamaları grubunda kaydedildi.

Ev eşyası harcamaları yüzde 2,57, lokanta ve oteller grubu yüzde 1,98, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 1,93, ulaştırma harcamaları yüzde 1,67 oranında artış gösterdi. Eğitim, çeşitli mal ve hizmetler, sağlık, haberleşme ve giyim gruplarında da sınırlı yükselişler yaşandı.

Azalış gösteren tek kalem eğlence ve kültür harcamaları

Alkollü içecekler ve tütün grubu yüzde 0,21 oranında artarken, eğlence ve kültür harcamaları yüzde 0,07’lik düşüşle endekste azalış gösteren tek kalem oldu.

İTO'nun değerlendirmesine göre, konut grubunda yer alan bazı ürün ve kamu hizmetlerinde yaşanan fiyat değişimleriyle birlikte, ev eşyası, ulaştırma ve lokanta harcamalarında piyasa koşullarına bağlı artışlar etkili oldu. Gıda grubundaki fiyat değişimleri ise mevsimsel etkilerle şekillendi.

Haziran'da en yüksek grup artışı da konutta

Haziran ayında en yüksek grup artışı yüzde 2,70 ile Konut Harcamaları grubunda, en yüksek grup azalışı ise yüzde -0,07 ile Eğlence ve Kültür Harcamaları grubunda izlendi.