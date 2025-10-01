İTO açıkladı: İstanbul'un eylül enflasyonu belli oldu!

İstanbul Ticaret Odası (İTO) İstanbul'un 2025 Eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı.

2025 Eylül ayında İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi aylık artışı yüzde 3,19 olarak gerçekleşti.

2024 Eylül ayına göre 2025 Eylül ayında İstanbul’da yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İTO 2023=100 bazlı İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde yüzde 40,75 olarak gerçekleşti.

Ağustosta enflasyon aylık yüzde 1,84, yıllık ise yüzde 40,83, olmuştu.

Böylece aylık enflasyon ağustos ayına göre hızlandı ve aylık enflasyonda 5 ayın zirvesi kaydedildi.

Eğitim harcamaları yüzde 24,26 oldu

2025 Eylül ayında İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde; bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 24,26 ile Ulaştırma harcamaları grubunda görüldü.

Açıklamada şöyle denildi:

"2025 Eylül ayında İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde; bir önceki aya göre Eğitim harcamaları grubunda yüzde 24,26, Ulaştırma harcamaları grubunda yüzde 4,40, Gıda ve Alkolsüz İçecekler harcama grubunda yüzde 3,85, Eğlence ve Kültür harcamaları grubunda yüzde 3,15, Lokanta ve Oteller harcama grubunda yüzde 2,57, Konut harcamaları grubunda yüzde 2,28, Çeşitli Mal ve Hizmetler harcama grubunda yüzde 1,95, Ev Eşyası harcamaları grubunda yüzde 1,82, Giyim ve Ayakkabı Harcamaları grubunda ise yüzde 0,36 artış, Alkollü İçecekler ve Tütün harcama grubunda yüzde -0,05 azalış görülmüştür. Haberleşme ve Sağlık Harcamaları gruplarında fiyat değişimi izlenmemiştir."