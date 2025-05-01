İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2025 yılı Nisan ayı İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi verilerini açıkladı.

2025 Nisan ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 3,21 arttı. Yıllık bazda artış ise yüzde 47,21 olarak gerçekleşti.

İTO’nun verilerine göre, 2025 yılının ilk dört ayında birikimli fiyat artışı ise yüzde 16,24’e ulaştı.

İTO, martta aylık enflasyonun yüzde 3,79, yıllık enflasyonun ise yüzde 46,23 oranında gerçekleştiğini açıklamıştı. Böylece aylık enflasyonda düşüş görülürken yıllık enflaysonda artış devam etti.

Aylıkta giyim ve ayakkabı, yıllıkta eğitim zirvede

2025 Nisan ayında en yüksek grup artışı yüzde 13,59 ile Giyim ve Ayakkabı harcamaları grubunda görüldü.

Konut harcamalarında yüzde 6,66, haberleşme harcamalarında yüzde 5,22, ulaştırmada yüzde 3,93 ve ev eşyasında yüzde 3,74’lük artışlar yaşandı.

İTO tarafından hazırlanan bültende "İstanbul’da 2025 Nisan ayı fiyat indeksinin belirlenmesinde; Giyim Harcamaları grubunda mevsimsel değişime bağlı olarak, Konut Harcamaları grubunda bazı ürünlerde kamu kaynaklı olarak, Haberleşme, Lokanta ve Oteller, Çeşitli Mal ve Hizmetler gruplarında yer alan bazı ürün ve hizmetlerde ise piyasa koşulları bağlı olarak ve Gıda Harcamaları grubunda yer alan ürünlerde mevsimsel değişimlere bağlı olarak izlenen fiyat değişimleri etkili olmuştur" ifadelerine yer verildi.

Yıllık bazda en yüksek artış ise yüzde 87,21 ile eğitim grubunda görüldü.

Onu yüzde 77,44 ile konut ve yüzde 49,80 ile sağlık harcamaları takip etti.

Toptan Eşya Fiyatları İndeksi

Toptan fiyat hareketlerini yansıtan ve mart ayında yüzde 2,30 artan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi nisan ayında yüzde 1,46 arttı.

Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı yüzde 28,85, yıllık ortalama değişim oranı ise yüzde 43,11 oldu.​​​​​​​

Nisan'da toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; mensucat grubunda yüzde 7,57, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 3,30, madenler grubunda yüzde 1,32, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0,87, kimyevi maddeler grubunda yüzde 0,53, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0,48 ve gıda maddeleri grubunda yüzde 0,13 artış oldu.

Yıllık ortalama bazda nisan ayı gruplar itibarıyla, inşaat malzemelerinde yüzde 86,86, mensucatta yüzde 69,11, kimyevi maddelerde yüzde 42,57, gıda maddelerinde yüzde 40,57, işlenmemiş maddelerde yüzde 33,41, yakacak ve enerjide yüzde 32,79, madenlerde yüzde 27,18 artış gerçekleşti.